中移動全年賺１０６６億人幣跌一成，派末期息１﹒７２３港元

《經濟通通訊社１９日專訊》中國移動（００９４１）公布，截至２０１９年１２月３１日

止年度，利潤１０６６億元（人民幣．下同），按年跌９﹒５％。每股盈利５﹒２１元。末期股

息１﹒７２３港元。

期內營運收入７４５９億元，按年增１﹒２％；通信服務收入６７４４億元，增０﹒５％；

ＥＢＩＴＤＡ為２９６０億元，升７﹒４％。（ｈｌ）



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