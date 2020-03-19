《經濟通通訊社１９日專訊》五礦資源表示，為響應秘魯政府緊急狀態措施，Ｌａｓ
Ｂａｍｂａｓ礦山暫削減生產，並已開始減少現場員工和承包商人員數量。在秘魯緊急狀態期間
，精礦以及關鍵供給的運輸也將大幅受限。在此期間，非關鍵工作崗位的員工將在家工作。
迄今礦山沒有發現任何冠狀病毒病例。
另外，位於澳洲和剛果的礦山繼續正常運營，同時與衛生當局保持密切聯繫，並採取額外的
保護措施以保障員工的健康和安全。（ｈｌ）
19/03/2020 12:33
【新冠肺炎】五礦資源：應秘魯政府緊急狀態措施，礦山暫削減生產
《經濟通通訊社１９日專訊》五礦資源表示，為響應秘魯政府緊急狀態措施，Ｌａｓ
Ｂａｍｂａｓ礦山暫削減生產，並已開始減少現場員工和承包商人員數量。在秘魯緊急狀態期間
，精礦以及關鍵供給的運輸也將大幅受限。在此期間，非關鍵工作崗位的員工將在家工作。
迄今礦山沒有發現任何冠狀病毒病例。
另外，位於澳洲和剛果的礦山繼續正常運營，同時與衛生當局保持密切聯繫，並採取額外的
保護措施以保障員工的健康和安全。（ｈｌ）
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