  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/03/2020 12:33

【新冠肺炎】五礦資源：應秘魯政府緊急狀態措施，礦山暫削減生產

　　《經濟通通訊社１９日專訊》五礦資源表示，為響應秘魯政府緊急狀態措施，Ｌａｓ
Ｂａｍｂａｓ礦山暫削減生產，並已開始減少現場員工和承包商人員數量。在秘魯緊急狀態期間
，精礦以及關鍵供給的運輸也將大幅受限。在此期間，非關鍵工作崗位的員工將在家工作。
　　迄今礦山沒有發現任何冠狀病毒病例。
　　另外，位於澳洲和剛果的礦山繼續正常運營，同時與衛生當局保持密切聯繫，並採取額外的
保護措施以保障員工的健康和安全。（ｈｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS19/03/2020
【FOCUS】全球資產泥沙俱下搶美元 侵侵「中國病毒」藏殺機
生財有道19/03/2020
《開市Good Morning》林家亨：騰訊320元值博率高
生財有道19/03/2020
港股跌幅擴大至1000點 道期挫逾800點
生財有道18/03/2020
【大熊來了】美股三大指數期貨再度熔斷 港股收瀉971點
生財有道18/03/2020
【長和預測】長和明放榜料多賺1% 電訊成亮點惟能源零售業受壓
FOCUS18/03/2020
【FOCUS】中美齊響失業警號 「直升機灑錢」抗衰退效用成疑
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【口罩供應更新】Gimmick Easy 出售口罩福袋

【好人好事】食肆派發強肺湯水助長者

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金