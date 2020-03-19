【新冠肺炎】雷蛇（０１３３７）調整部分生產線生產口罩

《經濟通通訊社１９日專訊》隨著新型冠狀病毒疫情在全球迅速擴散，雷蛇（０１３３７）

聯合創辦人兼行政總裁陳民亮表示，已調整現有部分生產線來生產口罩，並將捐出最多１００萬

個口罩至世界各地的衛生部門，以協助解決大多數民眾和前線醫護人員均面臨口罩短缺的問題。

雷蛇表示，目前已聯絡新加坡當局捐贈首批物資，並會與公司其他地區分支所在的衛生部門

商討捐贈口罩，與世界各地人士共同抗疫。（ｂｉ）

