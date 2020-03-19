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19/03/2020 18:17

【新冠肺炎】小米內地逾１０００家零售店恢復營業

　　《經濟通通訊社１９日專訊》小米（０１８１０）總裁王翔在媒體電話會議上表示，截至今
日，該公司已有１０００多家在中國國內疫情高峰期關閉的門店恢復營業，並有超過８０％的供
應商恢復運營，相信中國智能手機市場的復甦可能比預期快。
　　小米１０的生產因２月份產能問題而受到影響，但王翔稱，疫情不會妨礙小米產品發布的時
間，該公司計劃於下周二（２４日）推出Ｒｅｄｍｉ　Ｋ３０　Ｐｒｏ。小米今年將專注於５Ｇ
和現有市場。（ｃｌ）

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