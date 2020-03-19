《再戰明天》英倫銀行公布２月通脹調查，美國公布２月成屋銷售

《經濟通通訊社１９日專訊》英倫銀行公布２月通脹調查，美國公布２月成屋銷售。



＊英倫銀行公布２月通脹調查＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明午５：３０ｐｍ，英倫銀行公布２月ＴＮＳ通脹調查。

明日，歐洲央行副總裁德金多斯參加歐盟財長會議視頻會議。

６：３０ｐｍ，俄羅斯央行舉行貨幣政策會議。

俄羅斯央行總裁納比烏里娜在利率決定後的在線新聞發布會上講話。



＊美國公布２月成屋銷售＊



在數據方面，明日（２０日）日股假期休市。

本港時間明晚６：３０ｐｍ，俄羅斯公布官方指標利率，料維持於６％。８：３０ｐｍ，加

拿大公布１月零售銷售，月率料由持平升上０﹒３％。

９：００ｐｍ，俄羅斯公布２月失業率，料維持於４﹒７％。俄羅斯２月零售銷售年率料由

２﹒７％升上３％。

１０：００ｐｍ，美國公布２月成屋銷售，料由５４６萬升上５５１萬；月率料由下滑

１﹒３％升上０﹒９％。



＊招行及紫金派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：美麗華酒店（０００７１）、華潤啤酒（００２９１）、

利豐（００４９４）、浙江滬杭甬（００５７６）、海螺水泥（００９１４）、招金礦業

（０１８１８）、中煤能源（０１８９８）、紫金礦業（０２８９９），和招商銀行

（０３９６８）等。（ｈｏ）

