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19/03/2020 17:39

【長和業績】李澤鉅：「賺到錢實會增派息」，不透露會否增持股份

　　《經濟通通訊社１９日專訊》長實（０１１１３）去年全年派息２﹒１元，按年升
１０﹒５％，集團主席李澤鉅在網上業績記者會中表示，賺到錢實會增加派息，由於去年集團基
礎溢利增加１９％，因此增加派息好正常。他又指，今年總盈利意義不大，因為去年重估物資及
出售中環中心所得的收益已達１６０億元，而今年只得逾４億元，兩者相比將會「差天共地」。
　　問到近期全球股災，會否趁機增持長和（００００１）及長實股份，他笑指，「我會做都唔
會現在講出來」。（ｙｗ）

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