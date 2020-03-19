【新冠肺炎】消息指本港今日最少增１０宗確診個案

《經濟通通訊社１９日專訊》據消息指，本港再新增１０宗初步確診個案，包括一名３５歲
於３月６日至１１日曾到西班牙的男子，現於屯門醫院留醫；另外，一名４３歲女子，曾於３月
３日至１７日曾到洛杉磯及三藩市，現於威爾斯醫院留醫；北區醫院也錄得一宗初步確診個案，
該個案為一名早前曾到西班牙的１９歲女子。
此外，伊利沙伯醫院亦錄得１宗確診、２宗初步確診個案，瑪麗醫院亦有２宗初步確診個案
等。（ｂｎ）
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