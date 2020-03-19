【企業盈喜】江南集團（１３６６）料全年純利增加約１０２﹒２％

《經濟通通訊社１９日專訊》江南集團（０１３６６）公布，預期截至２０１９年１２月

３１日止年度公司擁有人應佔溢利將較２０１８年同期之１﹒８２億元人民幣增加約

１０２﹒２％。

主要由於營業額較截至２０１８年同期約１３５﹒２５億元人民幣增加，繼而推動回顧年度

的毛利增加；其他收益（虧損）從截至２０１８年同期的淨虧損約１﹒９２億元人民幣轉為截至

期內的淨收益，乃主要因為回顧年度並沒有產生存貨撇減及有關商譽之減值虧損。

公司預期全年業績將於３月底前公佈。（ｂｎ）

