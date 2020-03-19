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即市新聞

19/03/2020 17:33

【企業盈喜】江南集團（１３６６）料全年純利增加約１０２﹒２％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》江南集團（０１３６６）公布，預期截至２０１９年１２月
３１日止年度公司擁有人應佔溢利將較２０１８年同期之１﹒８２億元人民幣增加約
１０２﹒２％。
　　主要由於營業額較截至２０１８年同期約１３５﹒２５億元人民幣增加，繼而推動回顧年度
的毛利增加；其他收益（虧損）從截至２０１８年同期的淨虧損約１﹒９２億元人民幣轉為截至
期內的淨收益，乃主要因為回顧年度並沒有產生存貨撇減及有關商譽之減值虧損。
　　公司預期全年業績將於３月底前公佈。（ｂｎ）

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