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即市新聞

19/03/2020 16:48

【長和業績】長和去年基建業務ＥＢＩＴ按年跌２０％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》長和（００００１）公布截至去年底止全年業績。基建部門的
ＥＢＩＴＤＡ及ＥＢＩＴ總額分別為２８４﹒８８億元及１９２﹒２億元，以呈報貨幣計算較
２０１８年均減少２０％，主要由於不利外幣兌換因素、上述出售六項共同擁有投資之全年影響
、出售２﹒０５％電能實業權益錄得之虧損３﹒２億元，以及因ＵＫ　Ｐｏｗｅｒ
Ｎｅｔｗｏｒｋｓ確認收益變動令英國業務之盈利貢獻減少。
　　以當地貨幣計算，ＥＢＩＴＤＡ及ＥＢＩＴ較２０１８年分別減少１５％及１６％。
　　集團之加拿大上市聯營公司赫斯基能源公布，未計２０１９年第四季之一次性非現金減值及
其他支出前，ＩＦＲＳ　１６後之盈利淨額為９﹒７６億加元，較上年度減少３３％。
　　基於偏低之長期商品價格預測及未來資本開支擬定之減少，赫斯基已確認一次性非現金除稅
前減值及其他支出３１億加元，主要由於對其北美洲上游資產作出之減值、撇減勘探相關資產，
以及因利馬煉油廠於２０１９年第四季進行升格而終止確認某些資產。
　　由於集團在２０１５年重組時已將若干此等資產重新以其公平價值定值，因此經綜合調整後
，集團所佔此等支出為５９﹒８３億元，並計入集團之ＥＢＩＴＤＡ及ＥＢＩＴ業績內。撇除此
一次性項目，集團所佔ＥＢＩＴＤＡ及ＥＢＩＴ分別為９１﹒２２億元及２９﹒７９億元，以呈
報貨幣計算，按年分別減少２５％及４８％，或以當地貨幣計算分別減少２３％及４７％。
（ｓｋ）

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