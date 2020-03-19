【企業盈警】華聯國際料去年虧損將按年擴大１５％至３０％

《經濟通通訊社１９日專訊》華聯國際（００９６９）發盈警，預期截至去年底止，年度虧
損將按年增加約１５％至３０％。
集團指，預期虧損擴大，主要由於於採納新香港財務報告準則第１６號時，須於損益內確認
為開支之使用權資產減值虧損約２８００萬元；將予計提撇減有關該等停運糖廠的廠房及機器的
零件存貨約２１００萬元；以及公司正評估應收帳目的可收回性，並就應收帳目或會撥備呆帳約
１１００萬元。（ｓｋ）
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