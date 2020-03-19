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即市新聞

19/03/2020 16:43

【長和業績】長實料本港樓市將面對挑戰，繼續全球物色新投資機遇

　　《經濟通通訊社１９日專訊》長實集團（０１１１３）主席李澤鉅在業績公告內表示，本港
經濟將無可避免受本地及外圍不確定因素影響，預期本地物業市場將面對不同程度的挑戰，並繼
續由市況及政府相關房屋政策所主導，惟當內地經濟環境回穩，料將為本港帶來各種不同機遇。
長遠而言，市場對物業的基本需求及購買力將有助樓市回復平穩發展。
　　他指出，新型冠狀病毒疫情急遽發展，持續向世界各地蔓延，多國經濟預期將因營商受阻、
消費疲弱及旅遊減少而承受壓力。加上近日全球油價暴跌，將為環球經濟帶來百上加斤的影響。
世界經濟局勢本已趨向緩慢，現將對多國經濟增長造成嚴重衝擊。儘管中美貿談已於今年初達成
首階段協議，以及全球低息環境持續，惟英國脫歐情況等不明朗因素仍難以預計，須審慎應對。

＊疫情過後，內地經濟將快迅反彈＊

　　他表示，未來一年預期疫情難免對內地經濟及社會造成較大衝擊，但當疫情過後，經濟增長
可望迅速回升，並維持高於其他主要國家之增長步伐。
　　他指，集團於過去數年大力爭取提升香港及香港以外固定收益，持續積極尋求潛質優良之業
務投資，以不斷提升盈利及現金流質素，及加強穩定收入來源的比重為目標，各項相關投資已取
得成效，預期優質長期固定收入將隨時間而增長。在目前經濟動盪環境之下，集團將繼續秉持「
發展不忘穩健、穩健不忘發展」原則，於全球物色新投資機遇及發展固有業務，而香港及內地依
然為集團之重要市場。（ｃｌ）

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