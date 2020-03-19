《小傳日記》熔斷何時了，道期跌多少？魚缸吹北風不堪回首悲鳴中

《小傳日記》隔晚美股道指一度插穿１９０００點，再一次熔斷停市，史上五次熔斷停市，

四次發生喺呢半個月內，連股神巴菲特都話成世人都未見過咁大場面，缸友們有幸經歷大時代都

算無憾。魚缸今日繼續坐「過山車」，早段低開７０點後，曾經因美期而倒升８８點，不過美期

好快掉頭向下，道指期貨一度插逾９００點，魚缸沽盤再現，最多跌１１５２點，至２０１６年

１２月低位，見過低位２１１３９點，創２０１６年７月１２日以嚟新低。午後跌幅一度收窄至

少於３００點，不過反彈無力，埋單跌５８２點或跌近３巴仙，收報２１７０９點。缸友們要錢

唔要貨，主板成交１９１０﹒５３億銀增一成半。國企指數報８５５９點，跌２４０點或跌近３

巴仙。

神州Ａ場個別發展，上證綜指報２７０２，跌２６點或跌近１巴仙；深證成指報１００１９

，下跌９點或跌不足半巴仙，兩市成交８２２４億銀人民幣，外資連續第七日流出。

大隻藍戰士方面，ＱＱ（００７００）派成績表表現不過不失，但盈利增長屬於預期下限，

本來以為今日都冇運行，點知午後由跌轉升撐市，仲愈升愈有，收市彈起迎３巴仙，報３４３銀

。據報肺炎疫情搞到大象（００００５）被迫推遲裁員及縮減資產負債表的計劃。隻佬先跌後彈

一格，報４４﹒６銀。紐交所下個禮拜開始閂門抗疫，生發發（００３８８）撻低近４巴仙，報

２１３銀 ；神州移動（００９４１）去年賺少一成，跪低逾１巴仙，報４８﹒２５銀；ＡＩＡ

（０１２９９）插低近６巴仙，報６０﹒７銀。



＊孖屐又失威公用股跪低，北水唔睇好內險難炒高＊



環球股債暴跌，１０年期美債又上返一厘關口，孖屐咁恐慌，公用股想防守都防唔住，跟大

隊一齊跌。英鎊匯價跌至３５年新低，近年喺米字旗國押重注投資嘅長和系今日全系被質爆，長

江基建（０１０３８）大瀉近一成三，報３８﹒８５銀；電能實業（００００６）插水近一成，

報４５﹒７銀。其他公用股都難逃一跌，中電控股（００００２）跌低逾６巴仙，報６９﹒８５

銀；港燈（０２６３８）挫近２巴仙，報７﹒６４銀；港鐵（０００６６）軟一格，報３８﹒８

銀；收息股粵海投資（００２７０）都蒸發逾一成，報１２﹒２２銀。

新經濟股同樣守唔住，阿里巴巴今日盤中低見１６７﹒６元，創上市新低；隻佬收市爬返上

半巴仙，報１７４銀；美團（０３６９０）潛水逾４巴仙，報７２﹒４銀；小米（０１８１０）

跪低近２巴仙，報９﹒５３銀。

魚缸跌浪重重，內險佬作為大戶當然損失慘重，平保噚日畀北水拋棄，狂沽１﹒１５億，今

日都唔見近４巴仙，報７１﹒６銀；國壽（０２６２８）走低近半成，報１２﹒８６銀；中國財

險（０２３２８）、中國太保（０２６０１）同新華保險（０１３３６）齊齊跣低逾６巴仙，分

別報６﹒１３銀、１８﹒１６銀及２０﹒６５元。中國太平（００９６６）跌近６巴仙，報

１１﹒３４銀。



＊供應仍過盛油佬未跌定，客量大削減鐵鳥真係慘＊



最近各國政府都實行「閉關鎖國」以對抗疫情，但另一方面，沙特仲沉迷爭奪「孖屐」，就

話未來幾個月將會以每日１２３０萬桶嘅速度供應原油，為原本已經過盛嘅市場再補一刀，花旗

國原油期貨暴跌至十八年最低，三桶油繼續捱沽。中海油（００８８３）急挫近７巴仙，報

６﹒４銀；中石油（００８５７）跌超３巴仙，報２﹒２３銀；中石化（００３８６）插水逾

７巴仙，報３﹒２銀；昆侖能源（００１３５）蒸發近一成，報３﹒０３銀；中海油服

（０２８８３）趴低逾９巴仙，報５﹒１８銀。

雖然油價暴跌，但係鐵鳥們今次都撈唔到半點著數。各國「鎖國」，客運量大大縮水，神州

尋日就公布２月營運數據，旅客周轉量均按年削減逾八成，航空佬全線趴低。南航

（０１０５５）跌低近７巴仙，報３﹒１５銀；國航（００７５３）急插近９巴仙，報５﹒３２

銀；東航（００６７０）跌４巴仙，報２﹒７５銀；國泰航空（００２９３）走低逾２巴仙，報

８﹒１６銀；美蘭空港（００３５７）挫５巴仙，報６﹒３銀。



＊人仔無運行磚頭佬頭疼，蘋果出新品手機佬興奮＊



疫情搞到呢排「孖屐」騰騰震，基金佬除咗美金之外咩都拋售，搞到噚日美元指數一下子跳

到三年高，相對人仔就無運行，中間價創四個月低，內地磚頭佬重挫。融創中國（０１９１８）

跌近５巴仙，報３１﹒３銀；潤地（０１１０９）急挫近６巴仙，報２８銀；中國恆大

（０３３３３）大跌近８巴仙，報１１﹒０２銀；碧桂園（０２００７）走低約３巴仙，報

７﹒９３銀；萬科（０２２０２）跌超過３巴仙，報２３﹒２銀。

受疫情影響蘋果公司被逼取消左今年嘅春季發布會，但無阻蘋果出新品嘅熱情，噚日就毫無

預警咁發表新款平板電腦同手提電腦，今日開始接受訂購，下周開始發貨，之前一直受壓嘅手機

佬即時彈起。瑞聲科技（０２０１８）踢高逾４巴仙，報３８﹒５銀；舜宇光學（０２３８２）

升超２巴仙，報９４﹒７５銀；丘鈦科技（０１４７８）揚不足半巴仙，報８﹒１５銀；比亞迪

電子（００２８５）急飆７巴仙，報１１﹒４６銀；不過富智康（０２０３８）繼續腳軟，趴底

８巴仙，報０﹒７９銀。

尋日出完業績嘅神州鐵塔，全年多賺近一倍，但係一班大行反而對佢睇法麻麻，中銀國際就

將評級由「買入」下調至「持有」，全日急跌直插近一成一，報１﹒５銀。而其他５Ｇ佬都表現

麻麻，京信通信（０２３４２）跌１巴仙，報２﹒８８銀；中通服（００５５２）走低３巴仙，

報４﹒９７銀；長飛光纖（０６８６９）挫逾５巴仙，報１３﹒７銀；連跌多日嘅中興通訊

（００７６３）彈起５巴仙，報２１﹒１５銀。請請！



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