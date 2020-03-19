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19/03/2020 14:51

【全球放水】冰島及巴西央行減息半厘　

　　《經濟通通訊社１９日專訊》冰島央行繼上周三（１１日）緊急減息後，上日（１８日）再
宣布減息半厘，指標利率由２﹒２５厘下調至１﹒７５厘，同時將逆周期緩衝資本比率由２％降
至零，兩次合共減息１厘。
　　另外巴西央行亦宣布減息半厘，符合市場預期，基準利率下調至３﹒７５厘，預計短期內都
不會再調整基準利率水平，不過央行將因應市場變化再作出決定。（ａｌ）

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