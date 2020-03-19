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19/03/2020 14:53

【全球放水】歐洲央行宣布７５００億歐元債券購買計劃應對疫情

　　《經濟通通訊社１９日專訊》歐洲央行周三（１８日）表示，將推出７５００億歐元的臨時
資產購買計劃，應對日益升級的新冠肺炎疫情。
　　緊急抗疫購債計劃將延續到今年底，並將包括符合現有購債計劃條件的所有資產類別，包括
希臘債券、非金融商業票據，同時將靈活實施計劃。
　　不過如果新冠肺炎危機已經過去，央行管理委員會便會終止計劃下的資產購買，但無論如何
都不會在年底前終止。
　　央行亦將通過調整抵押框架的主要風險參數，放寬抵押標準，將根據需要增加計劃的規模和
組成，亦將考慮修訂某些自設的量化寬鬆限制。（ａｌ）

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