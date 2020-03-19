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19/03/2020 09:02

【大熊來了】傳沙特投資者大規模基金贖回下受累，橋水：一切安好

　　《經濟通通訊社１９日專訊》環球股市連番急跌，孖展斬倉及基金贖回潮之猜測早不絕於耳
，更疑成本輪跌市加劇的元兇。
　　近日網上一封聲稱在華爾街廣為流傳的信件更指，來自沙特阿拉伯的投資者大規模贖回基金
，影響及於２００８年金融海嘯大獲全勝的全球最大對沖基金橋水（Ｂｒｉｄｇｅｗａｔｅｒ）
，Ｃｉｔａｄｅｌ、Ｔｗｏ　Ｓｉｇｍａ等亦受影響。
　　橋水創辦人達里奧（Ｒａｙ　Ｄａｌｉｏ）即時於社交平台上發言，保證橋水「一切安好」
，又指財務狀況非常好。（ｈｌ）

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