【大熊來了】傳沙特投資者大規模基金贖回下受累，橋水：一切安好

《經濟通通訊社１９日專訊》環球股市連番急跌，孖展斬倉及基金贖回潮之猜測早不絕於耳

，更疑成本輪跌市加劇的元兇。

近日網上一封聲稱在華爾街廣為流傳的信件更指，來自沙特阿拉伯的投資者大規模贖回基金

，影響及於２００８年金融海嘯大獲全勝的全球最大對沖基金橋水（Ｂｒｉｄｇｅｗａｔｅｒ）

，Ｃｉｔａｄｅｌ、Ｔｗｏ Ｓｉｇｍａ等亦受影響。

橋水創辦人達里奧（Ｒａｙ Ｄａｌｉｏ）即時於社交平台上發言，保證橋水「一切安好」

，又指財務狀況非常好。（ｈｌ）

