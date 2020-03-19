【抗疫維穩】習近平：境外疫情帶來新挑戰，決不能讓防控形勢逆轉

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》中共中央政治局常務委員會１８日召開會

議，中共中央總書記習近平主持會議時表示，境外疫情擴散蔓延及其對世界經濟產生不利影響，

給中國疫情防控和經濟發展帶來新的挑戰；要加強疫情防控國際合作，完善應對輸入性風險的防

控策略和政策舉措。要毫不放鬆抓緊抓實抓細各項防控工作，決不能讓來之不易的疫情防控持續

向好形勢發生逆轉。



＊武漢市要逐步復工復產，抓好北京疫情防控＊



會議強調，要科學精準做好重點地區疫情防控工作。湖北省和武漢市要慎終如始、一鼓作氣

，堅決打贏湖北保衛戰、武漢保衛戰。要完善社區防控措施，有序擴展無疫社區居民活動空間。

武漢市要逐步推進復工復產，湖北省其他地區要穩妥有序解除管控措施。湖北省要同有關省份主

動對接，做好「點對點、一站式」輸送返崗、外地滯留在鄂人員返鄉等工作，人員流入地要落實

屬地責任。要加強人文關懷，組織開展心理疏導，穩妥做好疫情善後工作，防範化解社會矛盾。

要突出抓好北京等其他重點地區疫情防控。會議要求，要落實外防輸入重點任務，完善數據

共享、信息通報和入境人員核查機制，航空運輸、口岸檢疫、目的地送達、社區防控要形成閉環

。



＊經濟下行壓力持續加大，要保持國際供應鏈暢通＊



會議指出，當前中國經濟下行壓力持續加大。各級黨委和政府要增強緊逼感，加快建立同疫

情防控相適應的經濟社會運行秩序，積極有序推進企事業單位復工復產，努力把疫情造成的損失

降到最低限度。要以省域為單元推動經濟社會秩序恢復。所轄縣區均為低風險的省份，要全面恢

復正常生產生活秩序。

除湖北、北京以外，對於省內仍有中風險縣區的省份，要做好精準防控，有序恢復生產生活

秩序。低風險地區之間的人員和貨物流動，必要的健康證明要做到全國互認，不得再設置障礙，

不對人員採取隔離措施。要提高復工復產效率，圍繞解決企業用工、資金、原材料供應等需求，

有針對性地精準施策，打通「堵點」、補上「斷點」。要做好法律服務等工作，及時化解合同履

約、企業債務、勞資關係等糾紛。

會議強調，要加強對國際經濟形勢的研判分析，及時制定有針對性的政策舉措。要兼顧疫情

防控和對外經貿合作，在落實防疫措施前提下為商務人員往來提供便利，保持國際供應鏈暢通，

創新招商引資、展會服務模式，保障各類經貿活動正常開展。

