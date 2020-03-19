【新冠肺炎】北京新增２１例境外輸入，單獨居住者亦須集中觀察

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》北京市進一步嚴格境外進京人員管控措施

，從即日起，所有境外進京人員，均應轉送至集中觀察點進行１４天醫學觀察，費用自理。不再

受理有單獨住所且住所內沒有其他同住人員的居家觀察申請。對７０周歲及以上的老年人、１４

周歲及以下的未成年人、孕產婦、患有基礎性疾病等原因不適宜集中觀察的，經嚴格評估後，可

以進行居家觀察。



＊天津、太原機場將分流入境國際航班＊



日前，網傳消息稱首都機場入境國際航班將分流至周邊機場，旅客測新冠確認健康才允許轉

飛。該措施將從１８日晚間開始實施，分流地包括天津、太原、石家莊、呼和浩特等。天津濱海

國際機場客服人員證實此事，並表示暫未接收此類航班，且航班會提前通知旅客。１８日下午，

太原武宿機場工作人員也證實此事，並表示具體由防疫中心負責，人員已就位。

此外，北京市疾病預防控制中心副主任龐星火建議，留學生無十分必須應暫停回國。



＊首都防疫現漏洞，外國旅客轉機和國內旅客合併＊



不過，在加緊管控的同時，有網友爆料，首都機場防疫出現漏洞，有外國旅客入境後，沒有

經過隔離直接轉機，在轉機的過程中，和國內旅客合併到同一航班上，這樣的安排恐致境外輸入

病例境內擴散。

１８日０點至２４時北京共增加２１例境外輸入病例。累計報告境外輸入確診病例６４例，

現有疑似病例４０例，無新增報告本地新冠肺炎確診病例。

