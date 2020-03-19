【新冠肺炎】世衛呼籲中國等國增加醫療物資供應以抗擊疫情

《經濟通通訊社１９日專訊》世界衛生組織（ＷＨＯ）表示，留意到醫療用品市場出現搶購

情況，呼籲市場要維持「秩序和紀律」，並稱正與中國和其他國家就增加醫療物資供應進行討論

。

另外，世衛總幹事譚德塞呼籲，各國需採取綜合措施應對這種大流行，並盡可能地隔離、檢

測和追蹤病例。否則，病毒傳動鏈還可以繼續低位運行，一旦防控措施解除，病毒又會卷土重來

。（ａｃ）

