【新冠肺炎】全國昨新增確診３４宗全屬境外輸入，首次本地零確診

《經濟通通訊社１９日專訊》據國家衛健委最新通報，３月１８日，全國新增確診新型冠狀

病毒肺炎病例３４宗，全數個案為境外輸入，是疫情在中國爆發以來首次本地「零確診」。新增

死亡人數８人，全數來自湖北；新增治癒出院病例８１９宗，新增疑似病例２３宗。

截至３月１８日，全國累計確診病例８０９２８宗，累計死亡人數３２４５人；現有確診病

例７２６３宗，其中重症２３１４宗；現有疑似病例１０５宗；累計治癒出院病例７０４２０宗

。



＊３４宗新增境外輸入確診，北京佔２１宗＊



在３４宗新增的境外輸入確診病例中，北京佔２１宗，廣東９宗，上海２宗，黑龍江、浙江

各１宗，累計報告境外輸入確診病例１８９宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例３０７宗，香港單日再新增２５宗至１９２宗（９５人出

院，４人死）；澳門再增２宗至１５宗（１０人出院）；台灣新增２３宗達１００宗（２２人出

院，１人死）。



＊湖北零新增確診病例，湖北除武漢外遂步解封＊



湖北省昨日沒有新增確診病例；全省累計確診宗數維持在６７８００宗；新增治癒出院病例

７９５宗，累計至５７６７８宗；在新增的８宗死亡病例中，武漢市佔６宗，全省累計死亡病例

３１３０宗；現有確診病例６９９２宗，其中重症病例２２７４宗。繼續沒有疑似病例。

據內媒報道，湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部印發《關於進一步做好車輛人員

安全有序流動工作的通知》，宣布全省區域內，除離鄂離漢入漢防疫卡點外，其餘防疫卡點全部

撤除。低、中風險區域人員憑健康碼「綠碼」或現居住地村（社區）以上出具的健康監測證明，

在全省低、中風險區域安全有序流動。昔日疫情重災區武漢仍維持高風險等級，出入通道繼續執

行管控政策。（ａｃ）

