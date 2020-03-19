【新冠肺炎】衛健委：近７日境外輸入佔新增確診病例總數近８５％

《經濟通通訊社１９日專訊》國家衛生健康委新聞發言人米鋒在國務院聯防聯控機制舉行的
新聞發布會上表示，上日（１８日）新增報告境外輸入確診病例３４例，其中北京２１例，廣東
９例，上海２例，黑龍江１例，浙江１例。截至昨日，累計報告境外輸入確診病例１８９例。最
近７日，境外輸入確診病例數佔新增確診病例總數的８４﹒５５％，國際疫情快速蔓延帶來的輸
入性風險增加，要落實外防輸入重點任務。（ｊｔ）
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