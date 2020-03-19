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即市新聞

19/03/2020 09:57

【油市博弈】標普：內地大油企暫能抵擋油價挫跌影響，將削減支出

　　《經濟通通訊社１９日專訊》評級機構標普發表報告認為，內地三大油企到目前為止的信用
狀況強健，足以抵擋原油價格驟跌的影響。不過，新冠肺炎疫情致使預測石油需求變得尤為困難
。石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）與俄羅斯增加原油供應的決定平添了政治風險，帶來更多的不確
定性。若油價挫跌的情況持續，該機構可能重新評估三大油企的評級。
　　標普全球評級分析師黃曉丹表示，受助於削減成本和之前油價上漲，內地大型能源企業的信
用指標自２０１４－２０１６年上一輪油價下跌周期以來在持續改善。不過，ＯＰＥＣ與俄羅斯
未能就減產達成協議，而油市恰恰要在新冠疫情大流行衝擊石油需求之際應對原油供應的大幅上
升。石油價格暴跌。因此將２０２０年餘下時間內布蘭特原油的預期價格從每桶６０美元下調至
４０美元。
　　標普同時將２０２１年的預期價格僅下調５美元至每桶５０美元，因預計亦或石油生產和出
口大國將就減產達成一致，亦或油價持續低迷會將部分美國頁岩油生產商擠出市場。與此同時，
全球石油需求將隨新冠疫情消退而回升。
　　報告認為，內地三大油企將在市況艱難之際削減支出，標普的預測將２０２０年的運營成本
較２０１９年下降３％－５％納入考量。資源稅等成本更多地與收入掛勾，而收入將隨原油價格
下跌而下降。按照每桶４０美元的價格，預計中國石油（００８５７）（滬：６０１８５７）和
中海油（００８８３）將能盈利，而中國石化（００３８６）（滬：６０００２８）的上游業務
將遭遇虧損。（ｗｌ）

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