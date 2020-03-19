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19/03/2020 13:40

【新冠肺炎】廣東：中國籍和有重點國家旅居史外國旅客隔離１４日

　　《經濟通通訊社１９日專訊》據《新華社》報道，從３月１９日零時起，廣東所有從國外入
境來粵的中國籍旅客，以及在來粵之前１４天內，有韓國、意大利、伊朗、日本、德國、法國、
美國、西班牙、英國、泰國、菲律賓、瑞士、瑞典、比利時、挪威、荷蘭、丹麥、奧地利、馬來
西亞等１９個國家旅居史的外國籍旅客，都要實施居家或集中隔離醫學觀察１４天的防控措施。
（ｗｌ）

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