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即市新聞

19/03/2020 12:53

【ＦＯＣＵＳ】全球資產泥沙俱下搶美元，侵侵「中國病毒」藏殺機

　　【ＦＯＣＵＳ】新冠肺炎疫情蔓延愈來愈似摧枯拉朽－－歐洲確診總數超越中國，紐約市短
短半日病例即翻倍，加上東南亞、非洲再發酵；大恐慌觸發全球市場周三（１８日）再上演「ｓ
ｅｌｌ　ｗｈａｔ　ｃａｎ　ｓｅｌｌ」，股債匯、原油和銅、黃金和……泥沙俱下，一枝獨秀
的唯有美元和ＶＩＸ。
　　零利率、萬億美元財政刺激、７５００億歐元資產購買計劃、萬億日圓國債購買計劃等，全
顯藥石無靈，侵侵下一步會否採納對沖基金大鱷「封國３０日」的激進建議，可謂凡事皆有可能
。另值得留意的是，中美關係正呈急速惡化，從侵侵近日頻頻提及「中國病毒」可見，為連任而
卸膊的他，對華突使「大殺招」恐已箭在弦上。

＊股債匯油金齊瀉，摩通估美元缺口１２萬億＊

　　新冠肺炎全球確診直逼２２萬例，其中歐洲累計逾８﹒５萬例超越中國；花旗國重災的紐約
市，短短半日病例即翻倍至近二千例，白宮已緊急派出海軍醫療鑑馳援；早前平靜的東南亞、非
洲疫情發酵，大馬警告或現海嘯式增長。面對眼下情勢，經濟學人智庫（ＥＩＵ）有關「病毒將
感染全球一半人口，其中２０％病例嚴重」的預測遠非危人聳聽。
　　恐慌未止，全球市場周三（１８日）再上演「ｓｅｌｌ　ｗｈａｔ　ｃａｎ　ｓｅｌｌ（賣
所能賣）」，道指失守２００００點，一度跌穿侵侵上任時的１９８２７點；十年期美債殖利率
飆升逾３０點子，幅度為近４０年來最大；非美貨幣血流成河，其中英鎊跌至３５年最低（兌港
幣曾失守９算），離岸人幣跌穿７﹒１；金價續跌逾３％，原油爆瀉至約２０美元，「銅博士」
則錄金融海嘯以來最大單日跌幅。
　　相比之下，一枝獨秀的唯有美元和ＶＩＸ，美匯指數升破１０１，錄１９９２年黑色星期三
以來最大的７天漲幅。隨著投資者「賣所能賣」的爭奪美元，ＦＲＡ╱ＯＩＳ利差繼周初大幅回
落後再升破７８，反映美元極度短缺（摩通估算缺口高達１２萬億美元），意味背負美元債的企
業和政府債務償還成本更貴，恐加劇本幣暴跌。

＊「抗疫不力」指控現，博連任恐再打中國牌＊

　　疫情兇猛，無論是聯儲零利率還是白宮擬推萬億美元財政刺激，無論是歐洲央行７５００億
歐元資產購買還是日本央行計劃萬億日圓購買國債全顯藥石無靈；而聯儲就最新宣布成立「貨幣
市場共同流動基金（ＭＭＩＦＦ）」向金融機構提供貸款。
　　對此，對沖基金大鱷Ｂｉｌｌ　Ａｃｋｍａｎ喊話侵侵「封國３０日（ｓｈｕｔ　
ｄｏｗｎ　ｔｈｅ　ｃｏｕｎｔｒｙ　ａｎｄ　ｃｌｏｓｅ　ｔｈｅ　ｂｏｒｄｅｒｓ）」。從
目前美國已向中國、歐洲、加拿大等閉關，三藩市灣區、紐約州等相繼「準封城」看，早前宣布
美國進入緊急狀態的侵侵仿效中國祭出激進措施可謂大有可能。
　　值得留意的是，前聯邦檢察官Ｇｌｅｎｎ　Ｋｉｒｓｃｈｎｅｒ周三稱，美國人應就肺炎疫
情爆發指控侵侵「過失殺人罪（ｎｅｇｌｉｇｅｎｔ　ｈｏｍｉｃｉｄｅ）」；而上周末，美利
堅大學政治學系助理教授Ｃｈｒｉｓ　Ｅｄｅｌｓｏｎ指，應就侵侵處理病毒危機不力對其展開
彈劾。有鑒於此，不難理解侵侵近日頻頻提及「中國病毒（Ｃｈｉｎｅｓｅ　
ｖｉｒｕｓ）」的背後盤算－－轉移焦點，為他早前鴕鳥式抗疫卸膊。
　　以他的性格，口水戰「中國病毒」只是第一步，對華突使「大殺招」恐已箭在弦上。

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