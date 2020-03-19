大眾書局結業，稍後公布書券和會籍安排

《經濟通通訊社１９日專訊》大眾書局旗下１６間書店，今日起全線結業。母公司大眾控股

表示，將按法例遣散受影響員工，並盡量吸納他們加入非零售業務。至於消費者持有的書券和會

籍，公司稍後會公布安排。

集團發言人表示，過去十年，零售書業在香港一直面對市場結構性的挑戰。在最近１２個月

持續惡化，導致零售收入嚴重萎縮，但租金及其他成本仍然高昂，在嚴峻及不明朗的經營環境下

，不得已忍痛結業，惟集團對於推動教育的初心不變，未來將會把資源集中在教育出版、電子教

學和教育服務上。（ｃｌ）

