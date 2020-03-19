【新冠肺炎】澳洲禁入境，縱橫遊取消５月底前出發所有澳洲團

《經濟通通訊社１９日專訊》澳洲政府宣布，當地時間周五（２０日）晚上９時起禁止非澳
洲公民及居民入境，縱橫遊宣布，決定取消今天至５月３１日期間出發的所有澳洲旅行團。至於
６月１日或以後出發的旅行團，則會於稍後再作安排。
縱橫遊稱，由於早前已取消４月澳洲團隊，所以今次受影響的客人不多，主要是５月份出發
的人士，共６團，涉及約１００名客人。所有旅客可免手續費退款或保留團費６個月。（ｃｌ）
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