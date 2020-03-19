【新冠肺炎】本港新增１６宗確診個案，累計達２０８宗

《經濟通通訊社１９日專訊》本港今日新增１６宗確診感染新型冠狀病毒個案，包括９男７

女，年齡介乎１９－５１歲，大部份均有外遊紀錄，包括前往加拿大、西班牙、英國、意大利、

瑞士、美國和德國等。累計確診病例增至２０８宗。

衛生防護中心表示，其中兩名確診者是出外公幹，部份人則是留學生，有兩人是被港口衛生

署人員截獲並送院，另外有兩人是接受家居檢疫的人士，其中一人是懷孕１６周的３２歲孕婦。



＊兩確診者曾到蘭桂芳健身室＊



確診者中，有３人於潛伏期內並無到過外地，當中包括一名２９歲男子，他上月１５至２３

日曾到日本北海道，前日開始不適，超過了一般的１４天潛伏期，他在潛伏期及傳染期內，曾到

過蘭桂坊的Ｐｕｒｅ健身室。防護中心又指，另一名２９歲男患者，本月１６日發病，他亦曾到

過同一健身室，中心會了解該處是否有病毒傳播。昨日確診的一名３４歲女子，其一名同事初步

也確診，兩人並非同一部門，但放工後曾一同到蘭桂坊「飲嘢」；中心會追查蘭桂坊酒吧是否有

傳播風險。



＊亞博館或北大嶼山醫院或用作分流站＊



另外，醫管局總行政經理庾慧玲預計，未來兩周仍有很多市民由外地返港，局方正與政府商

討，是否可以使用亞洲博覽館或北大嶼山醫院，作為分流站。由於亞博館地方較大，相信可行性

較北大嶼山醫院高，亦會研究是否將較年長人士分流往北大嶼山醫院。（ｃｌ）

