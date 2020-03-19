《經濟通通訊社１９日專訊》澳門衛生局局長李展潤表示，新型冠狀病毒肺炎在全球大流行
的環境下，澳門難以獨善其身，過去４日內出現了７宗個案，相信市民對此感到憂慮。然而，這
７宗均為輸入性個案，政府上一階段防疫工作順利展開，有信心很快會穩定第二階段的疫情。
他指出，７宗個案中，有３宗在口岸截獲，２宗在家居隔離較早期時發現，他們的症狀輕微
，且密切接觸者較少，政府認為一系列的防疫措施取得成效，未來政府會不斷優化防疫工作，期
望把疫情對社區的影響降到最低。（ｃｌ）
19/03/2020 18:00
【新冠肺炎】澳門政府：新增均為輸入個案，有信心穩定疫情
《經濟通通訊社１９日專訊》澳門衛生局局長李展潤表示，新型冠狀病毒肺炎在全球大流行
的環境下，澳門難以獨善其身，過去４日內出現了７宗個案，相信市民對此感到憂慮。然而，這
７宗均為輸入性個案，政府上一階段防疫工作順利展開，有信心很快會穩定第二階段的疫情。
他指出，７宗個案中，有３宗在口岸截獲，２宗在家居隔離較早期時發現，他們的症狀輕微
，且密切接觸者較少，政府認為一系列的防疫措施取得成效，未來政府會不斷優化防疫工作，期
望把疫情對社區的影響降到最低。（ｃｌ）
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