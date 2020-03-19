《經濟通通訊社１９日專訊》中國集成（０１０２７）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度轉盈為虧，蝕約１６２０萬元（人民幣．下同），而２０１８年度則錄得溢利約１８７０萬
元。
該集團指，主因中美貿易戰的威脅導致毛利減少、為支持業務擴展並獲得市場份額
，銷售與分銷開支包括市場營銷與促銷費用增加，而去年度有關收購附屬公司應收或然代價公平
值變動錄虧損約７５０萬元，加上去年度授出購股權所致一次性及非現金購股權開支約６７０萬
元。
該集團預期本月底前公布業績。（ｗｈ）
19/03/2020 07:53
【企業盈警】中國集成（１０２７）料去年盈轉虧損１６２０萬人幣
《經濟通通訊社１９日專訊》中國集成（０１０２７）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度轉盈為虧，蝕約１６２０萬元（人民幣．下同），而２０１８年度則錄得溢利約１８７０萬
元。
該集團指，主因中美貿易戰的威脅導致毛利減少、為支持業務擴展並獲得市場份額
，銷售與分銷開支包括市場營銷與促銷費用增加，而去年度有關收購附屬公司應收或然代價公平
值變動錄虧損約７５０萬元，加上去年度授出購股權所致一次性及非現金購股權開支約６７０萬
元。
該集團預期本月底前公布業績。（ｗｈ）
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