【企業盈喜】中國水業（１１２９）料去年純利最多增至１﹒５億元

《經濟通通訊社１９日專訊》中國水業（０１１２９）預期，截至去年１２月３１日止年度
，多賺約９８％至１﹒２９倍，純利介乎約１﹒３億至１﹒５億元，２０１８年度純利為約６５
５８萬元。
該集團指，主因上網電力供應增加，以及數項新可再生能源項目於去年度開始營運，令可再
生能源業務毛利持續增長、來自污水處理項目建造服務毛利增加及完成出售聯營公司收益。
該集團將於本月３０日公布業績。（ｗｈ）
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