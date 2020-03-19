【企業盈警】金涌投資（０１３２８）料去年盈轉虧損

《經濟通通訊社１９日專訊》金涌投資（０１３２８）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度錄得虧損，而２０１８年度純利約７６４５萬元。
該集團指，轉盈為虧主因２０１８年國聯通信（０８０６０）股份實物分派重大收益及出售
盛華電訊及Ｍｚｏｎｅ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｌｉｍｉｔｅｄ全部股本的重大收益，而該等收益於
去年均為非經常性項目，因此大幅削減收益。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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