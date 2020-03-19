《經濟通通訊社１９日專訊》易大宗（０１７３３）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度純利介乎約３億至３﹒５億元，較２０１８年度純利８﹒９３億元下跌６０﹒８％至
６６﹒４％。
該集團指，純利下跌主因就宏觀經濟而言，全球及內地經濟增長放緩，尤其受到中美貿易戰
的影響，而就微觀經濟而言，受內地海關政策的影響，進口煤炭清關需要更多時間，導致煤炭貿
易的毛利率降低，但該集團指煤炭貿易量及市場份額按年保持穩定。（ｗｈ）
19/03/2020 07:57
【企業盈警】易大宗（１７３３）料去年純利跌到３億至３﹒５億元
《經濟通通訊社１９日專訊》易大宗（０１７３３）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度純利介乎約３億至３﹒５億元，較２０１８年度純利８﹒９３億元下跌６０﹒８％至
６６﹒４％。
該集團指，純利下跌主因就宏觀經濟而言，全球及內地經濟增長放緩，尤其受到中美貿易戰
的影響，而就微觀經濟而言，受內地海關政策的影響，進口煤炭清關需要更多時間，導致煤炭貿
易的毛利率降低，但該集團指煤炭貿易量及市場份額按年保持穩定。（ｗｈ）
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