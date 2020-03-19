【企業盈警】易大宗（１７３３）料去年純利跌到３億至３﹒５億元

《經濟通通訊社１９日專訊》易大宗（０１７３３）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度純利介乎約３億至３﹒５億元，較２０１８年度純利８﹒９３億元下跌６０﹒８％至

６６﹒４％。

該集團指，純利下跌主因就宏觀經濟而言，全球及內地經濟增長放緩，尤其受到中美貿易戰

的影響，而就微觀經濟而言，受內地海關政策的影響，進口煤炭清關需要更多時間，導致煤炭貿

易的毛利率降低，但該集團指煤炭貿易量及市場份額按年保持穩定。（ｗｈ）

