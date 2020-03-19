【企業盈警】中國織材（３７７８）料去年稅前轉蝕２０００萬人幣

《經濟通通訊社１９日專訊》中國織材（０３７７８）公布，繼早前發盈利警告後，預期截

至去年１２月３１日止年度稅前虧損約２０００萬元（人民幣．下同），而２０１８年純利約

８０３１萬元。

該集團指，轉盈為虧由於毛利減少不少於７８００萬元，以及從事ＰＳＦ生產的子公司部分

物業、廠房及設備（ＰＰＥ）可能發生減值損失不少於４０００萬元。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

