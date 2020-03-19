《日入而息》長和多賺２％，長實少賺２７％，港股全日跌５８２點

《今天重點》﹡長和（００００１）去年純利升２％至３９８億元，末期息２﹒３元；長和

去年歐洲３Ｇ集團ＥＢＩＴ按年升１４％；長和去年港口及相關服務

ＥＢＩＴ按年升４％；去年零售業務ＥＢＩＴ升５％，料上半年港業務續受

壓；長和去年基建業務ＥＢＩＴ按年跌２０％；李澤鉅稱市場充斥各種不利

因素，來年業務難免受波及；疫情對各業務有不同影響，見慣風浪財務仍

穩；樓價走勢難測，需視乎疫情對各行業影響程度；電訊業務在疫情期間表

現穩定，更有輕微上升；「賺到錢實會增派息」，不透露會否增持股份；霍

建寧稱油價下跌或為集團帶來約２４億元財務影響

﹡長實（０１１１３）去年賺２９１億元跌２７％，派末期息１﹒５８元；長

實去年物業租務收益跌０﹒５％至６９億元；長實料本港樓市將面對挑戰，

繼續全球物色新投資機遇

﹡中移動（００９４１）全年賺１０６６億元人民幣，跌一成，派末期息

１﹒７２３港元；去年通信服務收入增０﹒５％，移動ＡＲＰＵ跌７﹒５％

﹡煤氣（００００３）去年純利按年跌２５﹒２％，末期息２３仙及２０送一

紅股；煤氣去年本港煤氣銷售量按年跌２﹒８％



《即日市況》﹡港股曾挫逾千點，全日跌５８２點收２１７０９點，成交１９１０億



《深滬股市》﹡午後撫平震盪，滬指收跌１％七連挫，二千七幸保不失



《美元匯價》﹡資產價格續受壓，美元仍有機會走高；歐元最新報１﹒０７９０╱９４，日

圓最新報１０９﹒５８╱６１



《公司業績》﹡長和（００００１）去年純利升２％至３９８億元，末期息２﹒３元；長和

去年歐洲３Ｇ集團ＥＢＩＴ按年升１４％；長和去年港口及相關服務

ＥＢＩＴ按年升４％；去年零售業務ＥＢＩＴ升５％，料上半年港業務續受

壓；長和去年基建業務ＥＢＩＴ按年跌２０％

﹡長實（０１１１３）去年賺２９１億元跌２７％，派末期息１﹒５８元；長

實去年物業租務收益跌０﹒５％至６９億元

﹡中移動（００９４１）全年賺１０６６億元人民幣，跌一成，派末期息

１﹒７２３港元；去年通信服務收入增０﹒５％，移動ＡＲＰＵ跌７﹒５％

﹡利郎（０１２３４）全年多賺８％達８﹒１２億元人民幣，連特別息派３１

港仙

﹡圓美光電（０８３１１）去年虧損收窄至約３４０８萬元，不派息

﹡粵豐環保（０１３８１）去年多賺１８％至８﹒９億元，末期息４﹒１仙

﹡天寶（０１９７９）年賺１﹒７７億元，增兩倍，派末期息２﹒８仙

﹡日清食品（０１４７５）全年純利２﹒５１億元，升２２％，派１１﹒７仙

﹡川河（００２８１）年度純利跌三成七至１﹒１２億元，末期息４仙

﹡白馬戶外（００１００）去年盈轉虧８６８５萬元人民幣，不派息，今年兩

個月銷售少三成

﹡攜程去年淨利７０億元多賺逾５倍，料首季淨營收降五成

﹡順風潔能（０１１６５）無法３月底前公布全年業績，盡快公布

﹡煤氣（００００３）去年純利按年跌２５﹒２％，末期息２３仙及２０送一

紅股

﹡光大（００１６５）全年純利跌２８％至２２億元，末期息０﹒２３元



《公司資訊》﹡長和（００００１）李澤鉅稱市場充斥各種不利因素，來年業務難免受波及

；疫情對各業務有不同影響，見慣風浪財務仍穩；樓價走勢難測，需視乎疫

情對各行業影響程度；電訊業務在疫情期間表現穩定，更有輕微上升；「賺

到錢實會增派息」，不透露會否增持股份；黃頌顯退任獨立非執行董事，黃

桂林接任；霍建寧稱油價下跌或為集團帶來約２４億元財務影響

﹡長實（０１１１３）料本港樓市將面對挑戰，繼續全球物色新投資機遇

﹡ＦｒｉｅｎｄＴｉｍｅｓ（０６８２０）購８０００萬元人民幣保本結構性

存款

﹡一化控股（０２１２１）上市地位遭取消，明日為最後上市日

﹡三生製藥（０１５３０）主席禁售期股份交易

﹡中移動（００９４１）５Ｇ套餐客戶已達１５４０萬戶，努力克服疫情對業

務影響；中移動香港下月推出５Ｇ服務計劃；疫情拖慢５Ｇ建設進度，料下

半年能趕回進度

﹡中譽集團（００９８５）認購信貸對沖基金，涉資２﹒２億元

﹡報道指商湯科技因受制裁，轉戰私募融資

﹡ＭＢＶ（０１９５７）錄３０６０萬元孖展，Ｃ－ＬＩＮＫ（０１４６３）

未足額

﹡華僑永亨銀行北角分行下周一起恢復服務

﹡五礦資源表示應秘魯政府緊急狀態措施，礦山暫削減生產

﹡東方匯財（０８００１）上市委員會維持取消公司上市地位決定

﹡保誠（０２３７８）附屬與泰國銀行訂立戰略合作關係

﹡信懇智能（０１９６７）無獲悉證監會所述１６名股東身份，故符合公眾持

股量

﹡威鋮（０１００２）出售機械設備涉８８０萬元人民幣

﹡皇岦（０８１０５）今早起停牌，公眾持股量僅２﹒５９％

﹡領航委任Ｓｃｏｔｔ Ｃｏｎｋｉｎｇ為亞洲區主管

﹡翰森製藥（０３６９２）新藥獲中國藥監局批准上市

﹡藍鼎國際（００５８２）今早開市前停牌

﹡鐵貨（０１０２９）遭主要股東出售近三成股權

﹡納尼亞（０８６０７）終止出售浙江長興農商１％股權

﹡敏華（０１９９９）昨回購２００萬股，涉資８９５﹒７萬元

﹡匯豐夥阿里巴巴旗下菜鳥網絡推網店貿易融資方案

﹡愛立信將成數碼通（００３１５）未來五年５Ｇ服務供應商

﹡香港電訊（０６８２３）４月１日推出５Ｇ服務，月費由１９８元起

﹡煤氣（００００３）去年本港煤氣銷售量按年跌２﹒８％

﹡海峽石油化工（００８５２）料全年盈利將錄得顯著升幅

﹡基石藥業（０２６１６）合作夥伴公布第一階段腫瘤藥研究

﹡中國再生能源投資（００９８７）全體執行董事自願減薪１０％



《國企紅籌》﹡深高速（００５４８）疫情明顯影響短期盈利，持續穩定派息政策



《神州民企》﹡大生農業金融（０１１０３）附屬公司違反保理協議訴訟將於下周二聆訊

﹡金蝶國際（００２６８）１月及２月雲服務收入保持單位數增長

﹡暢捷通（０１５８８）與京東簽訂戰略合作框架協議

﹡網龍（００７７７）旗下Ｅｄｍｏｄｏ入選聯合國教科文組織推薦遠程教學

平台

﹡楓葉教育（０１３１７）持有皇岦（０８１０５）逾９７％股權



《中國要聞》﹡外匯局表示擴展外債便利化試點至上海、湖北等地

﹡河南省原副省長徐光涉嫌受賄被逮捕

﹡人社部表示２ ６月預計減免社保費５０００億元以上

﹡工行武漢分行表示提供至少１０００億元人民幣信貸規模支持企業

﹡北京逾３００企業聯手促消費，發放１﹒５億元消費券

﹡生活服務業復工率六成，商務部將發通知支持加速復工

﹡安徽開展小微企復工復產政策性保險試點

﹡商務部表示加快壓減全國和自貿試驗區外資准入負面清單；致力年底簽

ＲＣＥＰ，加快中日韓自貿區談判；提高復工復產效率，推動防疫物資出口

﹡發改委表示全面推進重大交通項目復工機制

﹡華為、ＴＣＬ、美的廣東省內供應商已全部復工

﹡中國停夜期交易，投資者稱無法及時止損致期油穿倉

﹡人行逆回購２３連停，今零投放零回籠；２月大型銀行貸款增近８０００億

，支撐作用明顯

﹡農業農村部表示進一步加大支持力度，促進生豬穩產保供；非洲豬瘟疫情緩

，收到疫苗臨床實驗申請

﹡工信部表示１至２月電信業務收入小幅增長，較上年末高

﹡上海國企今年將安排不少於一半就業崗位招聘畢業生

﹡上金所縮小白銀延期合約的保證金比例至１６％

﹡上海將疫情重點國家擴至澳洲、大馬等２４國



《寶島快訊》﹡台股收挫５﹒８％報８６８１點，創三年半新低



《其他消息》﹡立法會審議臨時撥款，因法定人數不足而流會

﹡通訊局表示香港寬頻去年６月兩宗網絡故障無違反牌照規定

﹡金管局表示２月底綜合利率降至０﹒９９厘

﹡本港１月份出口貨量按年下跌２３％，進口跌１７％

﹡渣打將今年香港經濟預測調低至收縮４﹒８％

﹡深股通額度全日流走逾４２億元，陸股通連續七日淨流出；新增均為輸入個

案，有信心穩定疫情；滬股通額度全日流走５２﹒５億元，陸股通淨流出逾

百億

﹡大眾書局結業，稍後公布書券和會籍安排

﹡證監會禁止中銀國際證券前客戶經理陳丹璐重投業界１４個月



《其他消息》﹡本港新增１６宗確診個案，累計達２０８宗

﹡抵港人士須佩戴監察手帶，港府正研究酒店隔離風險；加強化驗室監察計劃

擴展至海外返港接受檢疫人士

﹡全國昨新增確診３４宗全屬境外輸入，首次本地零確診

﹡北京新增２１例境外輸入，單獨居住者亦須集中觀察

﹡廣東表示中國籍和有重點國家旅居史外國旅客隔離１４日

﹡澳門確診增至１７宗，當局對密切接觸者進行跟蹤調查；原訂４月１３日高

中分階段復課延期

﹡世衛呼籲中國等國增加醫療物資供應以抗擊疫情

﹡澳洲當地明晚實施封關，新西蘭則今午夜實施

﹡衛健委表示近７日境外輸入佔新增確診病例總數近８５％

﹡疫情或導致全球就業崗位減少高達２５００萬個

﹡首位國會議員確診，眾議院議員迪馬里病毒檢測呈陽性

﹡首都機場國際航班分流石家莊，河北省副書記機場調研

﹡特朗普稱擬用國防生產法案，失業率達兩成是最壞情況

﹡袁國勇稱內地市場衛生制度未完善，科學家應面對真相

﹡與確診者同機，李慧詩曹星如檢測結果呈陰性

﹡澳門娛樂場重開緩衝期明屆滿，逾５４００張賭？復運

﹡澳洲禁入境，縱橫遊取消５月底前出發所有澳洲團

﹡台積電表示一名員工確診新冠肺炎，但不影響公司營運

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