《日出而作》美股反彈，紐油急漲兩成四，英國再減息

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２００８７﹒１９ 升１８８﹒２７點╱０﹒９５％

標普５００ ２４０９﹒３９ 升 １１﹒２９點╱０﹒４７％

納斯達克 ７１５０﹒５８ 升１６０﹒７３點╱２﹒３０％

倫敦富時１００ ５１５１﹒６１ 升 ７１﹒０３點╱１﹒４０％

法蘭克福ＤＡＸ ８６１０﹒４３ 升１６８﹒７２點╱２﹒００％

巴黎ＣＡＣ４０ ３８５５﹒５０ 升１００﹒６６點╱２﹒６８％



﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１１１﹒２９，歐元兌美元１﹒０６６１



《最新資訊》﹡諾誠健華超購近２９８倍，上限定價８﹒９５元

﹡特斯拉暫停美國弗里蒙特及紐約的工廠生產

﹡福特暫停派息，撤回業績預測，提取１５４億美元信貸

﹡美國上周首次申領失業救濟金人數創兩年半新高

﹡美國費城３月製造業指數跌至負１２﹒７，遠遜預期

﹡柴灣綠化地規劃署提改劃，擬改建８５０伙公營房屋

﹡新冠疫情引發拋售暫竭，美股收高，道指漲１８８點

﹡新冠肺炎疫情影響憂慮提振美元需求，美元急升

﹡英國緊急減息１５點子增買債規模，鎊匯再跌逾１％

﹡麥康奈爾提緊急立法加快通過援助方案，尋求兩黨協商

﹡傳白宮考慮發行５０年及２５年期國債

﹡瑞士央行維持利率不變，符合市場預期

﹡金嗓子（０６８９６）料去年溢利大增，銷售額增加

﹡ＢＨＣＣ去年純利最少減半，星洲建築市場疲弱

﹡上置集團（０１２０７）料去年盈轉虧損

﹡冠中地產（００１９３）料中期盈轉虧損１７９０萬元

﹡冠亞商業（００１０４）料全年度盈轉虧損

﹡威發國際（００７６５）料去年虧損擴大，行政開支增加

﹡華融國際（００９９３）料去年虧損與２０１８年相若

﹡新城市建設（００４５６）料去年虧損２０００萬元

﹡瑞斯康（０１６７９）料去年盈轉虧損

﹡萬事昌（００８９８）去年稅前溢利下跌，最多只有６億元

﹡熊貓綠能（００６８６）料去年虧損增加至３６億人幣

﹡寶豐（０３９６６）料去年純利跌最多３５％

﹡民航局指出疫情期間每條航線上的航班只減不增

﹡官媒出口術撐市，稱百億人幣險資本周抄底買Ａ股

﹡部分抵京國際航班分流至天津、呼和浩特及太原

﹡美國購三千萬桶石油擴充戰略儲備，或干預石油價格戰

﹡歐盟首席談判代表巴尼耶確診新冠肺炎

﹡６月Ｇ７領導人峰會取消，改用視頻會議進行

﹡全國昨新增確診３９宗全屬境外輸入，廣東佔１４宗

﹡亞洲電視（００７０７）受疫情不利影響業務營運

﹡就口水抹港鐵扶手致歉，對沖基金高層籲正視假新聞

﹡摩納哥親王阿爾貝二世確診，首名國家元首染病

﹡九興控股（０１８３６）去年純利升４６％，派末期息４５港仙

﹡中國通號中標軌道交通項目，涉資１５﹒０１億元人民幣

﹡中銀７天英鎊定存９﹒８８厘息，冠絕全城

﹡五龍電動車（００７２９）董事罷免委任建議全不獲通過，申請今早復牌

﹡益華（０２２１３）遭債券持有人提清盤追討１０７２萬元

﹡神華（０１０８８）２月煤炭銷量按年跌２２％

﹡康德萊醫械（０１５０１）去年多賺７０％，派息０﹒１９５港元

﹡晶苑國際（０２２３２）去年純利升１﹒８％，派息８﹒５港仙

﹡載通（０００６２）去年純利跌１６％，派末期息７０仙

﹡德信中國（０２０１９）去年純利升７％，派末期息８分人幣

﹡徽商銀行（０３６９８）出資３６億元人幣參與設新商業銀行

﹡環亞國際（０１１４３）獲新冠病毒檢測訂單，涉５５０萬美元

﹡藍鼎國際（００５８２）獲接管人通知股份獲解除，申請今早復牌



《國企紅籌》﹡中信證券（０６０３０）去年多賺３０％派息５０分人幣

﹡五龍動力（００３７８）停曹忠主席兼執董職務，曹忠表反對



《神州民企》﹡京信通信（０２３４２）去年扭虧為盈賺１﹒５２億，末期息１﹒２仙

﹡眾安集團（００６７２）料去年純利增近２倍

﹡中國智能（００３９５）附屬獲ＳＭＣ成衣及童裝內地特許經營權



《中國要聞》﹡中證監批准大商所開展液化石油氣期貨及期權交易

﹡上期所調整多種期貨交易保證金比例和漲跌停板幅度

﹡山東省長龔正調任上海市委副書記

﹡李克強指出精準做好防範疫情跨境輸入輸出重點工作

﹡習近平和普京通電話加強國際防疫合作，分享經驗

