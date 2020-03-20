《外資精點》野村削長和目標價４６％，料今年盈利前景不利因素多

《經濟通通訊社２０日專訊》野村發表研究報告指，長和（００００１）去年純利錄得

３９８﹒３億元，大致符合該行及市場預期，而去年下半年增速亦與上半年一致。然而，今年盈

利前景將有眾多不利因素，但集團透過審慎的財務管理，相信整體仍可控，維持其「買入」評級

，惟大削目標價４５﹒６％，由１２６元下調至６８﹒６元，以反映在增長或放緩底下，資產淨

值折讓較原先收縮至３４％的預期。

野村指，新冠肺炎疫情勢會影響長和零售業務。在中國，目前逾３９００間屈臣氏店舖中，

只有少於５％仍關店，而屈臣氏年初至今銷售額下跌２５％，表現仍跑贏大市；歐洲市場方面，

受惠於當地對醫療保建產品需求強勁帶動，其銷售額料有雙位數增幅。

該行續稱，油價低迷料使今年能源業務盈利表現受壓，相信重點在於集團如何節省成本，以

保持財務及流動性。另外，該行又估計，英鎊及歐元每貶值１０％，即對長和盈利產生３％及２

％的負面影響。

野村將長和今年底每股資產淨值預測下調２９％至１０４元，以反映股價、外匯貶值及零售

業務低迷等因素。（ｙｗ）





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