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即市新聞

20/03/2020 10:43

《外資精點》野村削長和目標價４６％，料今年盈利前景不利因素多

　　《經濟通通訊社２０日專訊》野村發表研究報告指，長和（００００１）去年純利錄得
３９８﹒３億元，大致符合該行及市場預期，而去年下半年增速亦與上半年一致。然而，今年盈
利前景將有眾多不利因素，但集團透過審慎的財務管理，相信整體仍可控，維持其「買入」評級
，惟大削目標價４５﹒６％，由１２６元下調至６８﹒６元，以反映在增長或放緩底下，資產淨
值折讓較原先收縮至３４％的預期。
　　野村指，新冠肺炎疫情勢會影響長和零售業務。在中國，目前逾３９００間屈臣氏店舖中，
只有少於５％仍關店，而屈臣氏年初至今銷售額下跌２５％，表現仍跑贏大市；歐洲市場方面，
受惠於當地對醫療保建產品需求強勁帶動，其銷售額料有雙位數增幅。
　　該行續稱，油價低迷料使今年能源業務盈利表現受壓，相信重點在於集團如何節省成本，以
保持財務及流動性。另外，該行又估計，英鎊及歐元每貶值１０％，即對長和盈利產生３％及２
％的負面影響。
　　野村將長和今年底每股資產淨值預測下調２９％至１０４元，以反映股價、外匯貶值及零售
業務低迷等因素。（ｙｗ）

　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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