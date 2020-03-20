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即市新聞

20/03/2020 11:45

【長和績後】大和降長實目標價２０％至６８﹒３元，重申買入評級

　　《經濟通通訊社２０日專訊》大和發表研究報告指，長實集團（０１１１３）去年基礎純利
按年升１９％至２８７﹒２９億元，主因物業銷售盈利大增７８％所致，而集團將每股派息按年
升１０﹒５％，令股息率升至逾６％，反映集團有信心應對未來環境挑戰，重申對其「買入」評
級，惟下調目標價１９﹒８％，由８５﹒２元降至６８﹒３元。
　　大和稱，長實經常性利潤持續增長，去年稅前盈利貢獻增至１５２億元，是２０１５年６０
億元的２﹒５倍，相信長實在過去５年一直在通過將出售中港兩地投資物業來增加經常性收入。
該行認為此策略行之有效，估計現時經常性業務的經營現金流已逾每股５元，並成為增加派息的
關鍵。
　　不過，大和指出，新冠肺炎將會影響中國房地產市場銷售及峻工時間表，儘管長實未入帳的
合約銷售額約２９３億元，料可為集團業績提供緩衝，惟該行仍下調今、明兩年盈利預測４－６
％。
　　該行又認為，長實於去年底手頭上現金達６００億元，相信集團已建立強勁的資產負債表及
淨負債率僅９％；又指不認為集團已策略性離開香港地產市場。考慮到集團在２０１６年曾動用
９０億元進行股份回購，該行直言，若集團未來數月重啟回購並不感到意外。（ｙｗ）
　　
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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