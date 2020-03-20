【長和績後】大和降長實目標價２０％至６８﹒３元，重申買入評級

《經濟通通訊社２０日專訊》大和發表研究報告指，長實集團（０１１１３）去年基礎純利

按年升１９％至２８７﹒２９億元，主因物業銷售盈利大增７８％所致，而集團將每股派息按年

升１０﹒５％，令股息率升至逾６％，反映集團有信心應對未來環境挑戰，重申對其「買入」評

級，惟下調目標價１９﹒８％，由８５﹒２元降至６８﹒３元。

大和稱，長實經常性利潤持續增長，去年稅前盈利貢獻增至１５２億元，是２０１５年６０

億元的２﹒５倍，相信長實在過去５年一直在通過將出售中港兩地投資物業來增加經常性收入。

該行認為此策略行之有效，估計現時經常性業務的經營現金流已逾每股５元，並成為增加派息的

關鍵。

不過，大和指出，新冠肺炎將會影響中國房地產市場銷售及峻工時間表，儘管長實未入帳的

合約銷售額約２９３億元，料可為集團業績提供緩衝，惟該行仍下調今、明兩年盈利預測４－６

％。

該行又認為，長實於去年底手頭上現金達６００億元，相信集團已建立強勁的資產負債表及

淨負債率僅９％；又指不認為集團已策略性離開香港地產市場。考慮到集團在２０１６年曾動用

９０億元進行股份回購，該行直言，若集團未來數月重啟回購並不感到意外。（ｙｗ）





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