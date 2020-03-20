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即市新聞

20/03/2020 16:32

【長和績後】高盛：疫情對長和業務影響可控，續籲買入但降目標價

　　《經濟通通訊社２０日專訊》高盛發表研究報告指，長和（００００１）去年業績合符該行
及市場預期，而去年下半年在撇除赫斯基能源業務後，大部分業務表現都穩定。儘管新冠肺炎疫
情無可避免對集團遭成影響，但相信其影響只波及零售業務且可控，認為集團股價已調整過度，
因此維持其「確信買入」名單，惟降目標價１２﹒８％，由９４元降至８２元。
　　高盛指，疫情令集團部分中國門店在２月份短暫關閉，但受必需品需求上升下，歐洲同店銷
售實質有上升；至於近期油價波動對集團現金流的影響亦料有限，因為長和每年可從赫斯基收取
１０至２０億元的股息，而赫斯基資本亦強勁，其淨負債水平仍處於２７％的低水平。
　　該行又指，擁有２﹒８５萬座鐵塔的新公司ＣＫ　Ｈｕｔｃｈｉｓｏｎ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ
有望於今年６月成立，目前正待監管機構批准，意味集團將具更多方法如ＩＰＯ等來釋放價值。
　　考慮到疫情、油價及匯率最新走勢，該行下調長和今、明兩年每股盈利預測１－１１％，並
預期集團今年利潤將按年跌６％，惟明年盈利料可回復增長１４％。（ｙｗ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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