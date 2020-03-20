【放榜懶人包】藍籌股業績╱焦點╱投資評級，一表盡掌握

【放榜懶人包】表列藍籌股業績╱焦點╱大行投資評級（截至２０╱３ １５：１７）



上市公司 稅後虧盈 升╱跌 每股虧盈 派息

（億元） （％） （元） （元）

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地產股

長實集團（０１１１３） ２９１．３４ －２７．４０ ７．８９ １．５８



焦點 ：全年派息增１０．５％╱基礎溢利升１９％╱已確認物業銷售按年升８４．４％至

６４１．０８億元

大行觀點：大和：疫情料影響樓市銷售，降今明兩年盈測４－６％╱花旗：疫情對多個業務都有

顯著負面影響╱瑞信：資產負債表強可支持估值╱目標價：３７．４－６８．３港元



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綜合企業

長和（００００１） ３９８．３０ ２．１０ １０．３３ ２．３０



焦點 ：純利略勝預期╱全年派息持平╱基建及能源收入分別跌２１％及１２％╱料上半年香

港零售業務將受壓╱油價跌或帶來約２４億財務影響

大行觀點：花旗：匯率波動和低油價將抵消電訊及零售業務潛在增長╱野村：今年盈利前景不利

因素多╱高盛：經營具彈性，料疫情影響有限╱目標價：６８．６元－８２港元



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基建股

長江基建（０１０３８） １０５﹒０６ ０．６０ ４．１７ １．７８



焦點 ：股息連續２３年增長╱全年派息升１％╱英國業務溢利跌１２％

大行觀點：高盛：核心純利下降符合預期，可維持穩定派息╱野村：監管重置及外匯不確定性，

或限制估值上升空間╱目標價：５９－６８﹒８港元



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科技股

騰訊（００７００） ９３３．１＃ １９．００ ９．８５６＃ １．２０＊



焦點 ：非通用會計準則全年盈利按年升２２％╱網絡遊戲收入增長１０％╱媒體廣告收入按

年跌１５％╱馬化騰：線下交易３月份恢復已非常強勁

大行觀點：高盛：預期騰訊於本地市場將可持續鞏固其領導地位╱大和：看好社交廣告及手遊業

務╱花旗：遊戲業務具防守性╱野村：線上娛樂具防禦力╱目標價４０３－４８８

港元



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電訊股

中國移動（００９４１） １０６６﹒０＃ －９．５０ ５．２１＃ １．７２３＊



焦點 ：營運收入增１．２％╱國際業務收入增３１．４％╱移動ＡＲＰＵ跌７．５３％

大行觀點：大和：今年資本開支較預期低，５Ｇ盈利有不確定性╱野村：中移動為行業首選股╱

富瑞：業績符預期，股息分派穩定╱目標價：６３．７１－８２港元



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手機設備股

舜宇光學科技（０２３８２） ３９．９１＃ ６０．２４ ３．６５＃ ０．８１＊



焦點 ：收入升約４６％至約３７８．５９億元╱毛利升約２０．５％至約７７．５１億元╱

手機鏡頭全年出貨量按年增長約４１．３％╱車載鏡頭全年出貨量按年增長約

２５．４％，且續保持全球第一領先地位

大行觀點：花旗：舜宇將會專注研發、製造及成本控制╱中金：手機攝像頭模組去年下半年利潤

率更高╱交銀國際：手機鏡頭及模組的平均售價好於預期╱大和：公司盈利增長仍強

勁╱目標價：１１５－１６３港元



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公用股

電能實業（００００６） ７１﹒３１ －６．６０ ３．３４ ２．０３



焦點 ：收入跌６．６％╱英國業務溢利跌１３．７％╱港燈電力投資溢利貢獻跌２３﹒７％

大行觀點：大和：派息持平符合預期，或無法再維持漸進的股息增長╱目標價：５３－６４港

元



中華煤氣（００００３） ６９．７０ －２５．２０ ４１．２０ ２３．００



焦點 ：由過去２０年的每１０股現有股份送１紅股轉為每２０股送１紅股╱香港煤氣銷售量

按年跌２．８％╱內地城市總售氣量升１１％

大行觀點：大和：或於未來數年維持２０送１紅股，料上半年煤氣銷量前景不明朗╱野村：料今

年不會延續紅股派發╱目標價：１０．４－１３．１港元



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＊港元計算

＃人民幣計算

＠美元計算

●第二次中期息



由３月９日至３月１３日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱３月１３日

１５：５０刊發的【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ

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由３月２日至３月６日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱３月６日

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由２月２４日至２月２８日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱２月２８日

１６：１９刊發的【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ

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由２月１７日至２月２１日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱２月２１日

１５：２８刊發的首輯【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃ

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（經濟通新聞部╱經濟通資料研究部）

