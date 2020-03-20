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即市新聞

20/03/2020 15:43

【放榜懶人包】藍籌股業績╱焦點╱投資評級，一表盡掌握

　　【放榜懶人包】表列藍籌股業績╱焦點╱大行投資評級（截至２０╱３　１５：１７）　
　
　　上市公司　　　　　　　　　　稅後虧盈　　　　升╱跌　　　每股虧盈　　　　派息　
　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　　　（％）　　　　（元）　　　　（元）　
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地產股　
長實集團（０１１１３）　　　　２９１．３４　－２７．４０　　７．８９　　　１．５８　
　
焦點　　：全年派息增１０．５％╱基礎溢利升１９％╱已確認物業銷售按年升８４．４％至
　　　　　６４１．０８億元　
大行觀點：大和：疫情料影響樓市銷售，降今明兩年盈測４－６％╱花旗：疫情對多個業務都有
　　　　　顯著負面影響╱瑞信：資產負債表強可支持估值╱目標價：３７．４－６８．３港元

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綜合企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
長和（００００１）　　　　　　３９８．３０　　　２．１０　１０．３３　　　２．３０　
　
焦點　　：純利略勝預期╱全年派息持平╱基建及能源收入分別跌２１％及１２％╱料上半年香
　　　　　港零售業務將受壓╱油價跌或帶來約２４億財務影響　
大行觀點：花旗：匯率波動和低油價將抵消電訊及零售業務潛在增長╱野村：今年盈利前景不利
　　　　　因素多╱高盛：經營具彈性，料疫情影響有限╱目標價：６８．６元－８２港元　

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基建股
長江基建（０１０３８）　　　　１０５﹒０６　　　０．６０　　４．１７　　　１．７８　
　
焦點　　：股息連續２３年增長╱全年派息升１％╱英國業務溢利跌１２％
大行觀點：高盛：核心純利下降符合預期，可維持穩定派息╱野村：監管重置及外匯不確定性，
　　　　　或限制估值上升空間╱目標價：５９－６８﹒８港元　

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科技股　
騰訊（００７００）　　　　　　９３３．１＃　　１９．００　　９．８５６＃　１．２０＊
　
焦點　　：非通用會計準則全年盈利按年升２２％╱網絡遊戲收入增長１０％╱媒體廣告收入按
　　　　　年跌１５％╱馬化騰：線下交易３月份恢復已非常強勁　
大行觀點：高盛：預期騰訊於本地市場將可持續鞏固其領導地位╱大和：看好社交廣告及手遊業
　　　　　務╱花旗：遊戲業務具防守性╱野村：線上娛樂具防禦力╱目標價４０３－４８８
　　　　　港元
　
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電訊股　
中國移動（００９４１）　　　１０６６﹒０＃　　－９．５０　　５．２１＃　１．７２３＊
　
焦點　　：營運收入增１．２％╱國際業務收入增３１．４％╱移動ＡＲＰＵ跌７．５３％　
大行觀點：大和：今年資本開支較預期低，５Ｇ盈利有不確定性╱野村：中移動為行業首選股╱
富瑞：業績符預期，股息分派穩定╱目標價：６３．７１－８２港元　

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手機設備股　
舜宇光學科技（０２３８２）　　３９．９１＃　　６０．２４　　３．６５＃　　０．８１＊
　
焦點　　：收入升約４６％至約３７８．５９億元╱毛利升約２０．５％至約７７．５１億元╱
　　　　　手機鏡頭全年出貨量按年增長約４１．３％╱車載鏡頭全年出貨量按年增長約
　　　　　２５．４％，且續保持全球第一領先地位　
大行觀點：花旗：舜宇將會專注研發、製造及成本控制╱中金：手機攝像頭模組去年下半年利潤
　　　　　率更高╱交銀國際：手機鏡頭及模組的平均售價好於預期╱大和：公司盈利增長仍強
　　　　　勁╱目標價：１１５－１６３港元

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公用股
電能實業（００００６）　　　　７１﹒３１　　　－６．６０　　３．３４　　　２．０３　
　
焦點　　：收入跌６．６％╱英國業務溢利跌１３．７％╱港燈電力投資溢利貢獻跌２３﹒７％
大行觀點：大和：派息持平符合預期，或無法再維持漸進的股息增長╱目標價：５３－６４港
　　　　　元　

中華煤氣（００００３）　　　　６９．７０　　－２５．２０　４１．２０　　２３．００　
　
焦點　　：由過去２０年的每１０股現有股份送１紅股轉為每２０股送１紅股╱香港煤氣銷售量
按年跌２．８％╱內地城市總售氣量升１１％　
大行觀點：大和：或於未來數年維持２０送１紅股，料上半年煤氣銷量前景不明朗╱野村：料今
　　　　　年不會延續紅股派發╱目標價：１０．４－１３．１港元

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　　＊港元計算　
　　＃人民幣計算　
　　＠美元計算　
　　●第二次中期息　
　
　　由３月９日至３月１３日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱３月１３日
１５：５０刊發的【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ
﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｎｅｗｓ╱ｔｏｐｉｃ＿ｎｅｗｓ＿ｄｅｔａｉｌ﹒ｐｈｐ？ｃａｔｅ
ｇｏｒｙ＝ｓｐｅｃｉａｌ＆ｎｅｗｓｉｄ＝１２８７１
　
　　由３月２日至３月６日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱３月６日
１５：５０刊發的【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ
﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｎｅｗｓ╱ｔｏｐｉｃ＿ｎｅｗｓ＿ｄｅｔａｉｌ﹒ｐｈｐ？ｎｅｗｓ
ｉｄ＝１２８２９
　
　　由２月２４日至２月２８日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱２月２８日
１６：１９刊發的【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ
﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｎｅｗｓ╱ｔｏｐｉｃ＿ｎｅｗｓ＿ｄｅｔａｉｌ﹒ｐｈｐ？ｃａｔｅ
ｇｏｒｙ＝ｓｐｅｃｉａｌ＆ｎｅｗｓｉｄ＝１２７７１　
　
　　由２月１７日至２月２１日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱２月２１日
１５：２８刊發的首輯【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃ
ｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｎｅｗｓ╱ｔｏｐｉｃ＿ｎｅｗｓ＿ｄｅｔａｉｌ﹒ｐｈｐ？ｃａ
ｔｅｇｏｒｙ＝ｓｐｅｃｉａｌ＆ｎｅｗｓｉｄ＝１２６９２　
　　
（經濟通新聞部╱經濟通資料研究部）

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