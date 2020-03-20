【企業盈警】百信（５７４）料去年虧損擴大至最少８０００萬人幣

《經濟通通訊社２０日專訊》百信國際（００５７４）上日（１９日）預期，於截至

２０１９年１２月３１日止年度之綜合損益表內錄得虧損不少於８０００萬元（人民幣﹒下同）

，而上年度之虧損淨額約６３４０萬元。

該公司指經營表現轉差，導致集團於年度之毛利減少；新冠肺炎疫情不利影響之若干中國客

戶收取該公司逾期應收帳款，該公司於該年度之綜合損益表內確認應收款項減值虧損約８６００

萬元。

另外，該公司料疫情爆發將導致業績公布刊發推遲至本月底之後。（ｋｓ）

