【大熊來了】黃德几：期指按金三度提高，難望有效降低大市波動

《經濟通通訊社記者鄧經書２０日報道》新冠肺炎肆虐未有緩和跡象，令到全球股市近期異

地波瀾起伏，不時出現單日漲瀉千點的日子。本周港股仍未喘定，周四（１９日）更曾低見

２１１３９點，創２０１６年中以來低位。港交所（００３８８）早於本月１３日起將恆指期貨

按金調高近一成半，「大期」及「細期」每張按金分別加至約１２﹒５４萬元及２５０７０元。

然而，一周過後，港交所今日再將「大期」及「細期」合約按金分別加至約１３﹒１７萬元及

３０３２４元，而到下周一（２３日）再加至約１３﹒９１萬元及３１９８６元。



＊黃德几：短期再上調期指按金機會不大＊



市場憂慮港交所十日間三度提高期指合約按金，或被解讀大市仍未見底。金利豐證券研究部

董事黃德几向《經濟通通訊社》表示，港交所上調期指按金是無可厚非，因為目前市場極為波動

，甚至處於不尋常狀態。他認為，上調按金最起碼能提高期指持倉者成本，或稍為減少他們的交

易頻次，或會被認為可間接令市場波動性減少，同時降低恆指期貨及現貨過多「脫軌」的情況。

但他強調，上調期指按金與大市減少波動沒有必然關係，相信即使按金上升，期指投資者依然會

「落場玩」。他認為，上述舉措對降低港股波動性影響不會特別有效，交易所只是「盡人事」，

歸根究柢港股還是自由市場，走勢依舊「市場主導」。

另外，他認為港交所短期再上調期指按金機會不大，因為港股目前已從高位急瀉逾６千點，

已大多反映肺炎疫情狀況，波動性亦會隨之減弱。他估計，恆指２１０００點水平有支持，短期

反彈阻力約於２３０００至２３５００點位置。



＊蘇沛豐：降低券商風險，減少「斬倉」＊



招銀國際研究部策略師蘇沛豐對《經濟通通訊社》表示，因應新冠肺炎疫情導致市況近期非

常波動，調高期指按金能降低券商風險，且減少「斬倉」的情況出現，從而降低市場波動性。

蘇沛豐預期，港股能否繼續反彈，主要秈肺炎疫情是否受控，預料港股下周依然維持反覆上

落，短期在２２５００點見支持，最多反彈至２３５００點水平。

