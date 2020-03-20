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20/03/2020 12:20

【新冠肺炎】民航信息：兩個月中國航空公司系統處理量跌逾４３％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》民航信息（００６９６）公布今年首兩個月主要運營數據。期
內國內航空公司系統處理量約６１３３﹒２６萬單，按年減４３﹒２７％；期內外國及地區商營
航空公司系統處理量約１１３﹒８５萬單，按年減６６﹒０４％。
　　該集團指自新型冠狀病毒肺炎疫情發生後，國內外採取多項嚴厲措施遏制疫情擴散，民航行
業客運量大幅下滑，預計疫情對該集團２０２０年上半年及全年的運營表現都將產生不利影響。
（ｋｓ）

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