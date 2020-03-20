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即市新聞

20/03/2020 17:00

《盤後部署》投資者入市信心仍不足，料短線支持位於２１０００點

　　《經濟通通訊社２０日專訊》受惠英倫銀行緊急減息０﹒１５厘，隔晚美股三大指數造好。
恆指跟隨高開４３８點，報２２１４７點。外媒引述政策消息人士指，中國將推數萬億元人民幣
財政刺激措施，並下調銀行存款準備金率及利率，刺激恆指半日收報２２３１８點，升６０９點
。午後美股三大指數期貨調頭向上，恆指升幅逐步擴大。績後的長實（０１１１３）及中移動
（００９４１）是今日焦點股，前者派息按年大增一成，後者上月５Ｇ用戶按月增近１２９％，
兩者均高收逾１３％，帶動港股以全日最高位收市，收報２２８０５點，升１０９５點或
５﹒０５％，主板成交１７１２﹒７２億元，少１０﹒３５％。國企指數報９１１８，升５５９
點或升６﹒５３％，是２０１６年２月以來最大升幅。
　　Ａ股兩市受惠憧憬放水走高，上證綜指報２７４５點，升４３點或１﹒６１％，深證成指報
１０１５０點，升１３０點或１﹒３％，兩市總成交７１７０﹒４２億元人民幣。

＊聯合國警告全球衰退無法避免，紐央行推緊急措施救經濟＊

　　新型肺炎疫情爆發，衝擊全球供需，聯合國秘書長古特雷斯表示，疫情幾乎肯定會帶來全球
大衰退，並有可能達創紀錄的規模。他表示，今次與２００８年金融危機不同，這不是銀行業危
機，而是一次對整個人類社會的衝擊。他強調，各國央行應該要保持金融體系的流動性，避免恢
復保護主義，現在是排除貿易壁壘，並重建供應鏈的時候。同時應從工資、保險、社會保護和失
業救助等方面提供支持。
　　另一方面，新西蘭央行則宣布緊急措施，包括對銀行的定期貸款、市場干預、及與美國聯儲
局達成最多３００億美元的貨幣互換協議。該行稱，定期標售工具將使銀行能獲得定期融資，提
供長達１２個月的抵押貸款。還在外滙掉期市場中提供流動性，以確保能夠以接近官方隔夜拆款
利率的利率獲得資金。該行表示，一直在為公債市場提供流動性，如有必要將準備採取行動。

＊恆指重上保歷加通道底，唯成交額未見支持＊

　　全球央行加大寬鬆措施，美國十年期國債收益率再次走低，金價重返１５００美元水平，部
分資金流入避險資產，投資者對歐美等國能否抑制疫情信心喪失殆盡。雖然今日恆指走高逾千點
，但成交額未見明顯升幅，反映投資者入市信心仍然不足。
　　從技術分析看，恆指錄得明顯升幅，雖然與五條平均線尚有大段距離，但已重返保歷加通道
之內，短線或尚有空間反彈，但在淡市之下，是否正式進入上升通道仍有待觀察，料短線支持位
於昨日低位約２１０００點水平。（ｎｓ）

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