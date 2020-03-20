【全球放水】傳白宮考慮發行５０年及２５年期國債

《經濟通通訊社２０日專訊》據彭博社引述知情人士透露，白宮再次考慮發行超長期國債，
包括５０年期及２５年期國債，並設法用最低成本擴大聯邦債務。消息又指，白宮經濟顧問庫德
洛支持方案，財長努欽最初有疑慮，但現在更傾向支持。
美國國債殖利率曲線隔晚因消息變得陡峭，兩年期和十年期國債殖利率差由約６０個基點一
度擴大至約６６個基點，然後回吐大部分漲幅。（ａｌ）
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