《經濟通通訊社２０日專訊》美國參議院共和黨領袖麥康奈爾周四（１９日）提出緊急立法
，加快通過援助方案，共和黨擬今日（２０日）與民主黨會面尋找共識。
他又指，第三份刺激經濟法案涉資逾１萬億美元，包括直接財務援助、紓困中小企、穩定經
濟措施、支持醫護專業人員。
他亦稱，財長努欽和白宮經濟顧問庫德洛今日將前往國會，與兩黨議員共同努力力爭達成協
議，民主黨領袖舒默亦指民主黨已做好準備，不過有資深共和黨籍議員指可能還需要數日時間才
可以進行投票。（ａｌ）
20/03/2020 08:31
【全球放水】麥康奈爾提緊急立法加快通過援助方案，尋求兩黨協商
《經濟通通訊社２０日專訊》美國參議院共和黨領袖麥康奈爾周四（１９日）提出緊急立法
，加快通過援助方案，共和黨擬今日（２０日）與民主黨會面尋找共識。
他又指，第三份刺激經濟法案涉資逾１萬億美元，包括直接財務援助、紓困中小企、穩定經
濟措施、支持醫護專業人員。
他亦稱，財長努欽和白宮經濟顧問庫德洛今日將前往國會，與兩黨議員共同努力力爭達成協
議，民主黨領袖舒默亦指民主黨已做好準備，不過有資深共和黨籍議員指可能還需要數日時間才
可以進行投票。（ａｌ）
|生財有道19/03/2020
【大熊來了】港股曾挫逾千點 成交1910億
|FOCUS19/03/2020
【FOCUS】全球資產泥沙俱下搶美元 侵侵「中國病毒」藏殺機
|生財有道19/03/2020
《開市Good Morning》林家亨：騰訊320元值博率高
|生財有道19/03/2020
【大熊來了】港股跌幅擴大至1000點 道期挫逾800點
|生財有道18/03/2020
【大熊來了】美股三大指數期貨再度熔斷 港股收瀉971點
|生財有道18/03/2020
【長和預測】長和明放榜料多賺1% 電訊成亮點惟能源零售業受壓
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰