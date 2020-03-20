【全球放水】麥康奈爾提緊急立法加快通過援助方案，尋求兩黨協商

《經濟通通訊社２０日專訊》美國參議院共和黨領袖麥康奈爾周四（１９日）提出緊急立法

，加快通過援助方案，共和黨擬今日（２０日）與民主黨會面尋找共識。

他又指，第三份刺激經濟法案涉資逾１萬億美元，包括直接財務援助、紓困中小企、穩定經

濟措施、支持醫護專業人員。

他亦稱，財長努欽和白宮經濟顧問庫德洛今日將前往國會，與兩黨議員共同努力力爭達成協

議，民主黨領袖舒默亦指民主黨已做好準備，不過有資深共和黨籍議員指可能還需要數日時間才

可以進行投票。（ａｌ）

