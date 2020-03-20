【新冠肺炎】納瓦羅試圖遊說特朗普，要求藥廠返回美國生產

《經濟通通訊社２０日專訊》據美國《ＣＮＢＣ》報道指，白宮貿易顧問納瓦羅正遊說總統
特朗普發出行政命令，要求藥廠返回美國生產藥物及醫療用品，並批評代表藥廠組織ＰＨＲＭＡ
極力阻止建議，因為建議是希望改善美國依賴境外生產藥物的情況。
納瓦羅又指，行政命令讓美國食品及藥品管理局，可以快迅審批藥廠返美的申請，並限制境
外藥廠的審批，鼓勵藥廠返美生產，另外華府將優先採購美國生產的藥物。（ａｌ）
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