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20/03/2020 13:30

【大熊來了】高盛料本周美國首次申領失業救濟金人數逾２００萬人

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據高盛分析美國各州的初步報告顯示，本周美國首次申領失業
救濟金人數可能激增至創紀錄２２５萬人，將是１９８２年高位６９﹒５萬人的逾三倍。
　　美國勞工部上日公布，上周首次申請失業救濟人數已經增加７萬人至達２８﹒１萬人，創
２０１２年颶風「桑迪」襲擊以來最大增幅。
　　早前加州州長紐森表示，作為全美人口最多的州份，每日的失業救濟申請一般僅約２０００
份，但最近三天申請量增加至１９萬份。而據勞工部數據，加州上周未經調整的首次申請失業救
濟金人數已逾５﹒８萬人。（ａｌ）

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