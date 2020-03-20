《經濟通通訊社２０日專訊》聯合國秘書長古特雷斯周四（１９日）警告，現在幾乎可以肯
定全球經濟將會衰退，而目前各國對疫情大流行的反應將無法解決危機的全球規模和復雜性。
他強調，這一刻需要世界各主要經濟體採取協調，果斷及創新地採取政策行動，目前正處於
前所未有的狀況，一般的措施不再適用。
他又指將計劃參與下周舉行的二十國集團（Ｇ２０）緊急峰會，強烈呼籲關注非洲及其他發
展中國家，因為其衛生系統非常脆弱，否則可能會造成災難性的後果。（ａｌ）
20/03/2020 15:03
【大熊來了】聯合國秘書長：幾乎肯定疫情導致全球經濟衰退
《經濟通通訊社２０日專訊》聯合國秘書長古特雷斯周四（１９日）警告，現在幾乎可以肯
定全球經濟將會衰退，而目前各國對疫情大流行的反應將無法解決危機的全球規模和復雜性。
他強調，這一刻需要世界各主要經濟體採取協調，果斷及創新地採取政策行動，目前正處於
前所未有的狀況，一般的措施不再適用。
他又指將計劃參與下周舉行的二十國集團（Ｇ２０）緊急峰會，強烈呼籲關注非洲及其他發
展中國家，因為其衛生系統非常脆弱，否則可能會造成災難性的後果。（ａｌ）
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