《午市前瞻》短期恐慌性拋售或完，港股短期最多或彈至２３５００

《經濟通通訊社２０日專訊》受惠英倫銀行緊急減息０﹒１５厘，基準利率降至０﹒１厘，

為該行歷來最低息率，並擴大購買國債及公司債規模２０００億至６４５０億英鎊。隔晚美股三

大指數造好。恆指跟隨高開４３８點，報２２１４７點，重返二萬二大關，部分消費股及科技股

有資金撈底，油價反彈帶動三桶油走上。其後重磅股全線向上，長實（０１１１３）、中移動

（００９４１）績後股價抽高。外媒引述政策消息人士指，中國將推數萬億元人民幣財政刺激措

施，並下調銀行存款準備金率及利率，刺激恆指最高見２２６６９點升９５９點。唯美股期貨仍

錄近１％跌幅，恆指升幅收窄，半日收報２２３１８點，升６０９點或２﹒８１％，主板成交

７４２﹒２７億元。國企指數報８８５２，升２９２點或３﹒４２％。

Ａ股兩市受惠放水消息，上證綜指報２７１４點，升１２點或０﹒４７％，成交

１６２８﹒８９億元人民幣。深證成指報１００３１點，升１１點或０﹒１１％，成交

２６８０﹒４４億元人民幣。

恆指兩日急瀉逾１５００後見回升，重磅股全線走高，股王騰訊（００７００）揚

２﹒８６％，報３５２﹒８元；匯控（００００５）升１﹒７９％，報４５﹒４元；港交所

（００３８８）走高２﹒４４％，報２１８﹒２元；建行（００９３９）升１﹒６８％，報

６﹒０６元；友邦（０１２９９）漲４﹒７８％，報６３﹒６元。



＊長實派息增一成，股價急飆１２％＊



長和（００００１）及長實公布去年業績，長實年度基礎溢利升１９％，派息大增一成，盤

中一度急升１５﹒３％，半日仍漲１２﹒３５％，報３８﹒６５元，為今早表現最佳藍籌。長和

主席李澤鉅表示，新冠肺炎疫情對集團旗下不同業務各有影響，就長和方面，似乎有新發展機會

出現，惟目前仍需時間觀察。長和亦升６﹒０４％，報４８﹒３元。大和指，同系電能

（００００６）去年每股派息按年持平，意味公司無法再維持漸進的股息增長，電能跌

１﹒７５％，報４４﹒９元。置富（００７７８）升２﹒６８％，報６﹒５２元。泓富產業

（００８０８）升３﹒４２％，報２﹒４２元。長江基建（０１０３８）平收，報３８﹒８５元

。

澳門賭場今日起全面恢復營運，復運的博彩桌數目約５４００多張，為原有的８０％，濠賭

板塊有資金流入，銀娛（０００２７）漲８﹒６８％，報４１﹒９５元；金沙（０１９２８）揚

６﹒５％，報２７﹒８５元；澳博（００８８０）升２﹒１３％，報６﹒２３元；永利澳門

（０１１２８）抽高１０﹒２７％，報１１﹒３８元；美高梅（０２２８２）升５﹒６３％，報

８﹒０７元。



＊中移動上月５Ｇ客戶增逾倍，半日升近一成＊



路透引述消息人士透露，中國數萬億元人民幣的財政刺激措施包括５Ｇ網絡在內的基礎設施

投資。雖然中移動績後遭多間大行削價，但受上月５Ｇ客戶數量大增１２８﹒６％至１５４０萬

戶消息剌激，股價急漲９﹒６４％，報５２﹒９元；中聯通（００７６２）升７﹒１８％，報

４﹒１８元；中國電信（００７２８）揚６﹒３１％，報２﹒１９元；鐵塔（００７８８）升

６﹒６７％，報１﹒６元。

消息指，中國人民銀行可能進一步下調銀行存款準備金率和利率，以幫助刺激貸款，降低企

業的融資成本。內房股炒高，中海外（００６８８）走高６﹒８２％，報２３﹒５元；世房

（００８１３）升４﹒９％，報２２﹒５元；潤地（０１１０９）揚４﹒１１％，報２９﹒１５

元；融創（０１９１８）漲７﹒０３％，報３３﹒５元；恆大（０３３３３）升１﹒８１％，報

１１﹒２２元。

手機設備股隨市造好，瑞聲（０２０１８）微升０﹒１３％，報３８﹒５５元；舜宇

（０２３８２）走高３﹒７５％，報９８﹒３元；比亞迪電子（００２８５）升２﹒７９％，報

１１﹒７８元；聯想（００９９２）揚４﹒４％，報３﹒８元。小米（０１８１０）公布，集團

供應鏈達八成以上復工，今年仍會發布至少１０款５Ｇ手機，半日升４﹒０９％，報９﹒９２元

。



＊傳特朗普考慮外交行動停沙地增產，三桶油反彈＊



美國能源部表示，決定採購３０００萬桶石油投入戰略石油儲備，該國戰略儲備仍有

７７００萬桶儲存空間，隔晚油價急彈。有傳特朗普政府正考慮重大外交行動，推動沙地停止增

產。三桶油反彈，中海油（００８８３）升６﹒８７％，報６﹒８４元；中石油（００８５７）

升５﹒３８％，報２﹒３５元；中石化（００３８６）升５﹒６２％，報３﹒３８元；中海油服

（０２８８３）升７﹒９２％，報５﹒５９元。



＊蘇沛豐：可開始部署５Ｇ股，中國鐵塔現價可入＊



港股本日曾最多反彈逾９００點。招銀國際研究部策略師蘇沛豐向《經濟通通訊社》表示，

隔晚（１９日）美股反彈對港股有少許提振，加上目前港股已跌至自２０１５年後的最低超賣位

置，故有一定資金「撈底」。另外，他稱近期公用股同樣跌勢喘急，反映這段恐慌性拋售完結後

，便會出現技術性反彈。他強調肺炎疫情是否受控才是影響港股能否繼續反彈的主因，他料港股

下周依然維持反覆上落，相信短期在２２５００點見支持，最多反彈至２３５００點水平。

另外，他建議投資者繼續避開出口股及歐洲相關業務板塊，反而現可開始部署５Ｇ概念股及

科網股，因為上述板塊各受國策支持及受疫情影響較少。科網股則可以留意騰訊，建議３４０元

買入，中長線目標４００元，跌穿３１０元止蝕；阿里巴巴建議１７０元買入，中長線目標

２１０元，跌穿１５０元止蝕。５Ｇ股方面他則建議選擇盈利周期及價格走勢較穩定的中國鐵塔

，建議現價可入，目標價２元。（ｋｓ、ｎｓ）

