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即市新聞

20/03/2020 12:45

《午市前瞻》短期恐慌性拋售或完，港股短期最多或彈至２３５００

　　《經濟通通訊社２０日專訊》受惠英倫銀行緊急減息０﹒１５厘，基準利率降至０﹒１厘，
為該行歷來最低息率，並擴大購買國債及公司債規模２０００億至６４５０億英鎊。隔晚美股三
大指數造好。恆指跟隨高開４３８點，報２２１４７點，重返二萬二大關，部分消費股及科技股
有資金撈底，油價反彈帶動三桶油走上。其後重磅股全線向上，長實（０１１１３）、中移動
（００９４１）績後股價抽高。外媒引述政策消息人士指，中國將推數萬億元人民幣財政刺激措
施，並下調銀行存款準備金率及利率，刺激恆指最高見２２６６９點升９５９點。唯美股期貨仍
錄近１％跌幅，恆指升幅收窄，半日收報２２３１８點，升６０９點或２﹒８１％，主板成交
７４２﹒２７億元。國企指數報８８５２，升２９２點或３﹒４２％。
　　Ａ股兩市受惠放水消息，上證綜指報２７１４點，升１２點或０﹒４７％，成交
１６２８﹒８９億元人民幣。深證成指報１００３１點，升１１點或０﹒１１％，成交
２６８０﹒４４億元人民幣。
　　恆指兩日急瀉逾１５００後見回升，重磅股全線走高，股王騰訊（００７００）揚
２﹒８６％，報３５２﹒８元；匯控（００００５）升１﹒７９％，報４５﹒４元；港交所
（００３８８）走高２﹒４４％，報２１８﹒２元；建行（００９３９）升１﹒６８％，報
６﹒０６元；友邦（０１２９９）漲４﹒７８％，報６３﹒６元。
　
＊長實派息增一成，股價急飆１２％＊

　　長和（００００１）及長實公布去年業績，長實年度基礎溢利升１９％，派息大增一成，盤
中一度急升１５﹒３％，半日仍漲１２﹒３５％，報３８﹒６５元，為今早表現最佳藍籌。長和
主席李澤鉅表示，新冠肺炎疫情對集團旗下不同業務各有影響，就長和方面，似乎有新發展機會
出現，惟目前仍需時間觀察。長和亦升６﹒０４％，報４８﹒３元。大和指，同系電能
（００００６）去年每股派息按年持平，意味公司無法再維持漸進的股息增長，電能跌
１﹒７５％，報４４﹒９元。置富（００７７８）升２﹒６８％，報６﹒５２元。泓富產業
（００８０８）升３﹒４２％，報２﹒４２元。長江基建（０１０３８）平收，報３８﹒８５元

　　澳門賭場今日起全面恢復營運，復運的博彩桌數目約５４００多張，為原有的８０％，濠賭
板塊有資金流入，銀娛（０００２７）漲８﹒６８％，報４１﹒９５元；金沙（０１９２８）揚
６﹒５％，報２７﹒８５元；澳博（００８８０）升２﹒１３％，報６﹒２３元；永利澳門
（０１１２８）抽高１０﹒２７％，報１１﹒３８元；美高梅（０２２８２）升５﹒６３％，報
８﹒０７元。
　
＊中移動上月５Ｇ客戶增逾倍，半日升近一成＊

　　路透引述消息人士透露，中國數萬億元人民幣的財政刺激措施包括５Ｇ網絡在內的基礎設施
投資。雖然中移動績後遭多間大行削價，但受上月５Ｇ客戶數量大增１２８﹒６％至１５４０萬
戶消息剌激，股價急漲９﹒６４％，報５２﹒９元；中聯通（００７６２）升７﹒１８％，報
４﹒１８元；中國電信（００７２８）揚６﹒３１％，報２﹒１９元；鐵塔（００７８８）升
６﹒６７％，報１﹒６元。
　　消息指，中國人民銀行可能進一步下調銀行存款準備金率和利率，以幫助刺激貸款，降低企
業的融資成本。內房股炒高，中海外（００６８８）走高６﹒８２％，報２３﹒５元；世房
（００８１３）升４﹒９％，報２２﹒５元；潤地（０１１０９）揚４﹒１１％，報２９﹒１５
元；融創（０１９１８）漲７﹒０３％，報３３﹒５元；恆大（０３３３３）升１﹒８１％，報
１１﹒２２元。
　　手機設備股隨市造好，瑞聲（０２０１８）微升０﹒１３％，報３８﹒５５元；舜宇
（０２３８２）走高３﹒７５％，報９８﹒３元；比亞迪電子（００２８５）升２﹒７９％，報
１１﹒７８元；聯想（００９９２）揚４﹒４％，報３﹒８元。小米（０１８１０）公布，集團
供應鏈達八成以上復工，今年仍會發布至少１０款５Ｇ手機，半日升４﹒０９％，報９﹒９２元


＊傳特朗普考慮外交行動停沙地增產，三桶油反彈＊

　　美國能源部表示，決定採購３０００萬桶石油投入戰略石油儲備，該國戰略儲備仍有
７７００萬桶儲存空間，隔晚油價急彈。有傳特朗普政府正考慮重大外交行動，推動沙地停止增
產。三桶油反彈，中海油（００８８３）升６﹒８７％，報６﹒８４元；中石油（００８５７）
升５﹒３８％，報２﹒３５元；中石化（００３８６）升５﹒６２％，報３﹒３８元；中海油服
（０２８８３）升７﹒９２％，報５﹒５９元。

＊蘇沛豐：可開始部署５Ｇ股，中國鐵塔現價可入＊

　　港股本日曾最多反彈逾９００點。招銀國際研究部策略師蘇沛豐向《經濟通通訊社》表示，
隔晚（１９日）美股反彈對港股有少許提振，加上目前港股已跌至自２０１５年後的最低超賣位
置，故有一定資金「撈底」。另外，他稱近期公用股同樣跌勢喘急，反映這段恐慌性拋售完結後
，便會出現技術性反彈。他強調肺炎疫情是否受控才是影響港股能否繼續反彈的主因，他料港股
下周依然維持反覆上落，相信短期在２２５００點見支持，最多反彈至２３５００點水平。
　　另外，他建議投資者繼續避開出口股及歐洲相關業務板塊，反而現可開始部署５Ｇ概念股及
科網股，因為上述板塊各受國策支持及受疫情影響較少。科網股則可以留意騰訊，建議３４０元
買入，中長線目標４００元，跌穿３１０元止蝕；阿里巴巴建議１７０元買入，中長線目標
２１０元，跌穿１５０元止蝕。５Ｇ股方面他則建議選擇盈利周期及價格走勢較穩定的中國鐵塔
，建議現價可入，目標價２元。（ｋｓ、ｎｓ）

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