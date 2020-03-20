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20/03/2020 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入６９﹒７億人幣，買建行騰訊沽舜宇光學

　　《經濟通通訊社２０日專訊》環球多個央行出招救市，紓緩市場情緒，隔晚美股回穩道指升
１８８點，英央行突然再減息，以及傳內地將出台數萬億人幣財政刺激措施或下調今年經濟增長
目標至５％，消息支持港股今日造好。港股今早高開４３８點，恆生指數重上２２０００點水平
，買盤持續湧入。午後美股期貨轉向，港股報復性反彈，臨收市愈升愈有，恆指以全日最高位收
市，大升１０９５﹒９４點至２２８０５﹒０７點。
　　按額度計算，北水全日淨流入６９﹒７億元人民幣，大減５８﹒３％。北水淨買入最多的個
股依次是建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、美團點評（０３６９０）；淨賣
出最多的依次是舜宇光學科技（０２３８２）。
　　主板成交１７１２﹒７２億元減少１０﹒４％。其中港股通成交２８３﹒２億元，佔總成交
１６﹒５％。

＊北水繼續掃建行，舜宇光學捱沽＊

　　建行升２﹒５２％，報６﹒１１元；續受北水追捧，淨流入１７﹒０１億元。
　　ＡＴＭ股相繼彈起，股王騰訊公布截至去底止全年業績，全年賺９３３﹒１億元人民幣，按
年升近２成，業績表現大致符合預期。騰訊收升４﹒８４％，報３５９﹒６元；北水淨流入８﹒
８６億元。
　　美團點評衝高１６﹒０２％，報８４元；淨流入４﹒８１億元。
　　舜宇光學升８﹒７１％，報１０３元；但仍遭北水淨沽出，淨流出金額５２７６萬元。


　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行　　　　（００９３９）　　　　　１７﹒０１
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　　８﹒８６
　　美團點評　　　　（０３６９０）　　　　　　４﹒８１
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　　　２﹒３７
　　中國飛鶴　　　　（０６１８６）　　　　　　１﹒０４

　　淨沽出最多港股：
　　舜宇光學科技　　（０２３８２）　　　　　－０﹒５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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