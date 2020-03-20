【北水炒Ｄ乜】北水淨流入６９﹒７億人幣，買建行騰訊沽舜宇光學

《經濟通通訊社２０日專訊》環球多個央行出招救市，紓緩市場情緒，隔晚美股回穩道指升

１８８點，英央行突然再減息，以及傳內地將出台數萬億人幣財政刺激措施或下調今年經濟增長

目標至５％，消息支持港股今日造好。港股今早高開４３８點，恆生指數重上２２０００點水平

，買盤持續湧入。午後美股期貨轉向，港股報復性反彈，臨收市愈升愈有，恆指以全日最高位收

市，大升１０９５﹒９４點至２２８０５﹒０７點。

按額度計算，北水全日淨流入６９﹒７億元人民幣，大減５８﹒３％。北水淨買入最多的個

股依次是建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、美團點評（０３６９０）；淨賣

出最多的依次是舜宇光學科技（０２３８２）。

主板成交１７１２﹒７２億元減少１０﹒４％。其中港股通成交２８３﹒２億元，佔總成交

１６﹒５％。



＊北水繼續掃建行，舜宇光學捱沽＊



建行升２﹒５２％，報６﹒１１元；續受北水追捧，淨流入１７﹒０１億元。

ＡＴＭ股相繼彈起，股王騰訊公布截至去底止全年業績，全年賺９３３﹒１億元人民幣，按

年升近２成，業績表現大致符合預期。騰訊收升４﹒８４％，報３５９﹒６元；北水淨流入８﹒

８６億元。

美團點評衝高１６﹒０２％，報８４元；淨流入４﹒８１億元。

舜宇光學升８﹒７１％，報１０３元；但仍遭北水淨沽出，淨流出金額５２７６萬元。





表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

淨買入最多港股：

建設銀行 （００９３９） １７﹒０１

騰訊控股 （００７００） ８﹒８６

美團點評 （０３６９０） ４﹒８１

香港交易所 （００３８８） ２﹒３７

中國飛鶴 （０６１８６） １﹒０４



淨沽出最多港股：

舜宇光學科技 （０２３８２） －０﹒５３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｃａ）

