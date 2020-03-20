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即市新聞

20/03/2020 13:27

【新冠肺炎】渣打荃灣眾安街分行有員工確診，分行暫時關閉

　　《經濟通通訊社２０日專訊》渣打香港表示，今早接獲一名員工通知初步確診感染新型冠狀
病毒。該員工於荃灣眾安街分行工作，目前正接受治療。
　　有關員工於周末出席一項私人聚會，有出席該聚會的人士，其後證實確診感染新型冠狀病毒
。該員工３月１６日休假，３月１７日回分行工作，翌日感不適留家休息，求醫後今早初步確診

　　有關分行之員工即日起自行隔離１４日，渣打亦正聯繫與該員工有密切接觸的客人，提醒他
們採取預防性安全措施。該分行會徹底清潔消毒，並會暫時關閉直至另行通知。（ｂｉ）

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